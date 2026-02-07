God Idols in Car : गाडीत चुकूनही ठेवू नका 'या' देवांच्या मूर्ती; मानल्या जातात अशुभ, अपघाताचाही धोका!

सकाळ डिजिटल टीम
अनेक लोक आपल्या गाडीमध्ये देव-देवतांच्या मूर्ती किंवा छायाचित्रे ठेवतात.
वाहन सुरक्षित राहावे, प्रवास सुखरूप व्हावा आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळावी, या श्रद्धेतून हे केले जाते.
मात्र, ज्योतिषशास्त्र आणि वास्तुशास्त्रानुसार, गाडीत काही विशिष्ट देव-देवतांच्या मूर्ती ठेवणे अशुभ मानले जाते. चला तर जाणून घेऊया, गाडीत कोणत्या मूर्ती कधीही ठेवू नयेत...
ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनिदेव हे न्याय आणि कर्माचे देव मानले जातात. गाडीत शनिदेवाची मूर्ती ठेवल्यास अपघाताची शक्यता वाढू शकते, असे मानले जाते. त्यामुळे वाहनात शनिदेवाची मूर्ती ठेवणे टाळावे.
देव-देवतांच्या तुटलेल्या, खराब किंवा जुन्या मूर्ती गाडीत ठेवणे अत्यंत अशुभ मानले जाते. अशा मूर्ती नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतात, अशी धार्मिक समजूत आहे.
गाडीत खूप जास्त मूर्ती ठेवू नयेत. यामुळे वाहन चालवताना लक्ष विचलित होऊ शकते आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच वास्तुशास्त्रानुसारही हे योग्य मानले जात नाही.
भगवान भैरव हे उग्र स्वरूपाचे देव मानले जातात. गाडीत त्यांची मूर्ती ठेवल्यास नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होते, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे वाहनात भैरवाची मूर्ती ठेवणे टाळावे.
ही माहिती धार्मिक श्रद्धा आणि सर्वसामान्य समजुतींवर आधारित आहे. 'ई-सकाळ' या दाव्यांची पुष्टी किंवा समर्थन करत नाही.
