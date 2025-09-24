नवरात्रीतील दुसरी देवी ब्रह्मचारिणी! का करतात पूजा? जाणून घ्या कथा आणि महत्त्व!

Aarti Badade
नवरात्रीचा दुसरा दिवस माता ब्रह्मचारिणीला समर्पित आहे, ज्यांनी भगवान शिवाला प्राप्त करण्यासाठी कठोर तपश्चर्या केली होती. 'ब्रह्मचारिणी' म्हणजे 'तपश्चर्या आचरणात आणणारी'.
The Worship of Goddess Brahmacharini
Sakal
देवी ब्रह्मचारिणी हे देवी पार्वतीचेच एक रूप आहे. ती तपस्विनीच्या रूपात असून, तिच्या एका हातात जपमाळ आणि दुसऱ्या हातात कमंडल आहे.
The Worship of Goddess Brahmacharini
Sakal
नवदुर्गांपैकी दुसरी देवी म्हणून नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशी तिची पूजा केली जाते. या दिवशी भक्त देवीची मनोभावे पूजा करतात आणि तिच्याकडून ज्ञान व शक्ती मागतात.
The Worship of Goddess Brahmacharini
Sakal
माता ब्रह्मचारिणीची पूजा केल्याने व्यक्तीला धैर्य, शक्ती, ज्ञान आणि वैराग्य प्राप्त होते. यामुळे मनाची एकाग्रता वाढते आणि सर्व समस्यांवर मात करण्याची ताकद मिळते.
The Worship of Goddess Brahmacharini
Sakal
या दिवशी साधक आपले ध्यान 'स्वाधिष्ठान चक्रावर' केंद्रित करतात. देवी ब्रह्मचारिणीच्या कृपेने त्यांना आध्यात्मिक ज्ञान आणि भक्ती प्राप्त होते.
The Worship of Goddess Brahmacharini
Sakal
असे मानले जाते की, या देवीची पूजा केल्याने साधकाला दीर्घ आणि उद्देशपूर्ण आयुष्य लाभते. तसेच, अकाली मृत्यू आणि इतर संकटांपासून संरक्षण मिळते.
The Worship of Goddess Brahmacharini
Sakal
ब्रह्मचारिणी ही ज्ञानाची आणि बुद्धीची देवी मानली जाते. तिच्या उपासनेमुळे केवळ अध्यात्मिकच नव्हे, तर बौद्धिक प्रगतीही होते.
The Worship of Goddess Brahmacharini
Sakal
Significance and Worship of Devi Shailaputri
Sakal