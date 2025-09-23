नवदुर्गांमधील पहिली देवी! कोण आहे शैलपुत्री आणि तिची पूजा का करतात?

Aarti Badade
नवरात्रीच्या नऊ दिवसांच्या उत्सवाची सुरुवात देवी शैलपुत्रीच्या पूजेने होते. ही देवी शांतता, समृद्धी आणि आध्यात्मिक जागृतीचे प्रतीक आहे.
देवी शैलपुत्री ही पर्वतराजा हिमालयाची कन्या आणि देवी पार्वतीचे पहिले रूप आहे. तिच्या नावाचा अर्थ 'पर्वताची कन्या' असा आहे.
देवी शैलपुत्रीचे वाहन वृषभ (बैल) आहे, म्हणून तिला 'वृषारूढा' असेही म्हणतात. तिच्या उजव्या हातात त्रिशूल आणि डाव्या हातात कमळ आहे.
पौराणिक कथेनुसार, देवी शैलपुत्री ही देवी सतीचा पुनर्जन्म आहे, जिने नंतर पार्वतीच्या रूपात जन्म घेतला.
नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा केल्याने भक्तांना शांती, स्थिरता आणि शक्ती मिळते. देवी निसर्गाचे आणि समृद्धीचे प्रतिनिधित्व करते.
नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीची पूजा करताना लाल, गुलाबी किंवा पांढऱ्या फुलांचा वापर करा. देवीसमोर दिवा लावा आणि तिची आरती करा.
देवी शैलपुत्रीची पूजा करून भक्त आयुष्यात शांती, स्थिरता आणि आध्यात्मिक वाढीसाठी आशीर्वाद मागतात. ती भक्तांना सकारात्मक ऊर्जा आणि धैर्य देते.
