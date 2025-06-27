जिमला नियमित जाताय, तरीही वजन कमी होत नाही? ‘या’ 5 चुका असू शकतात कारण!

Anushka Tapshalkar

सगळं ‘योग्य’ करताय, पण निकाल नाही?

प्रॉपर डाएट आणि वर्कआउट असूनही वजन कमी होत नसेल, तर त्यामागे तुमच्या दैनंदिन सवयी कारणीभूत असू शकतात.

Going to gym still not losing weight | sakal

फक्त डाएट आणि जिम पुरेसे नाहीत

वजन घटवण्यासाठी केवळ कमी खाणं आणि जिममध्ये घाम गाळणं पुरेसं नसतं. शरीराची एकंदर जीवनशैली, झोप, पचन, तणाव हे घटकही महत्त्वाचे असतात.

Everything doing right then what goes wrong | sakal

लहान चुकांचा मोठा परिणाम

लहान वाटणाऱ्या सवयी तुमच्या वजन घटवण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा ठरू शकतात, त्यामुळे त्या ओळखून वेळेवर सुधारणं आवश्यक आहे.

Small common mistakes | sakal

झटपट जेवणं

पोट भरल्याचं मेंदूला समजायला वेळ लागतो. झपाट्याने जेवल्यास जास्त खाल्लं जातं आणि वजन वाढतं.

Eating fast | sakal

जेवण्याआधी पाणी न पिणं

तहान आणि भूक यांच्यात गोंधळ होतो. जेवणाच्या अर्धा तास आधी पाणी प्यायल्याने क्रेविंग्स कमी होतात.

Not drinking water before meals | sakal

पुरेशी झोप न घेणं

झोप कमी झाली की भूक वाढते आणि वजन घटणं कठीण होतं.

Inadequate sleep | sakal

फक्त वर्कआउटवर भर देणं

दिवसभर हलचाल नसेल तर वर्कआउटचा फायदा मर्यादित राहतो.

No physical movment throughout the day | sakal

सततचा तणाव

स्ट्रेसमुळे शरीर चरबी साठवण्याच्या प्रक्रियेत अडकतं, विशेषतः पोटाभोवती.

Constant stress | sakal

