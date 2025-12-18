सोने घेताना या 8 गोष्टी लक्षात ठेवा; पैशांची होणार नाही लूट!

सुरक्षित गुंतवणुकीचा मंत्र

सोने खरेदी करताना केवळ डिझाइन पाहून भुलू नका. तुमची कष्टाची कमाई योग्य ठिकाणी गुंतवली जावी, यासाठी काही महत्त्वाचे तांत्रिक मुद्दे तपासून घेणे आवश्यक आहे.

BIS हॉलमार्क (Purity)

नेहमी BIS हॉलमार्क असलेलेच सोने खरेदी करा. दागिन्यावर हॉलमार्कचा लोगो आणि सोन्याची शुद्धता (उदा. २२ कॅरेटसाठी ९१६) कोरलेली असते. हे शुद्धतेचे सर्वात मोठे प्रमाण आहे.

आजचा सोन्याचा दर तपासा

सोन्याचे दर दररोज बदलतात. दुकानात जाण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील आजचा 'लाईव्ह रेट' अधिकृत वेबसाईट किंवा विश्वसनीय स्त्रोतावरून नक्की तपासा.

मेकिंग चार्जेस (घडणावळ)

दागिन्यांच्या घडणावळीवर ज्वेलर्स वेगळे चार्जेस लावतात. वेगवेगळ्या ज्वेलर्सच्या मेकिंग चार्जेसची तुलना करा आणि त्यामध्ये वाटाघाटी (Negotiate) करायला विसरू नका.

वजन आणि जीएसटी (GST)

दागिन्याचे वजन नेहमी इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यावर स्वतः समोर तपासून घ्या. लक्षात ठेवा, सोन्याच्या किमतीवर ३% जीएसटी आणि मेकिंग चार्जेसवर ५% जीएसटी आकारला जातो.

पक्के बिल आणि कागदपत्रे

नेहमी सविस्तर 'टॅक्स इन्व्हॉइस' मागा. बिलावर वजन, शुद्धता, दर आणि मेकिंग चार्जेस स्पष्ट असावेत. २ लाखांपेक्षा जास्त खरेदीसाठी पॅन कार्ड किंवा आधार कार्ड अनिवार्य आहे.

बाय-बॅक पॉलिसी (Buy-Back)

भविष्यात सोने परत विकायचे असल्यास किंवा बदलून घ्यायचे असल्यास किती कपात केली जाईल, याची माहिती आधीच घ्या. ज्वेलर्सची 'बाय-बॅक पॉलिसी' स्पष्टपणे समजून घेतल्यास भविष्यातील तोटा टाळता येतो.

