सिंहगड किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade

सिंहगड किल्ला

पुणे शहरापासून सुमारे ३० ते ३५ किलोमीटर अंतरावर सह्याद्रीच्या कुशीत ऐतिहासिक सिंहगड किल्ला दिमाखात उभा आहे.

Sinhagad Fort age history

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Sakal

उंच

समुद्रसपाटीपासून सुमारे १,३१२ मीटर उंच असलेला सिंहगड त्याच्या उंच कड्यांसह निसर्गरम्य परिसरासाठी प्रसिद्ध आहे.

Sinhagad Fort age history

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Sakal

मनमोहक दृश्य

सिंहगडावरील ट्रेकदरम्यान सह्याद्रीच्या डोंगररांगांचे मनमोहक दृश्य अनुभवता येत असल्याने येथे पर्यटकांची मोठी गर्दी होते.

Sinhagad Fort age history

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Sakal

रचना

किल्ल्याची रचना डोंगराच्या नैसर्गिक उतार-पठारानुसार अनियमित, लांबट त्रिकोण किंवा उलथलेल्या पाचरसारखी दिसते.

Sinhagad Fort age history

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sakal

‘कोंढाणा’

सिंहगडाचे जुने नाव ‘कोंढाणा’ असून हा किल्ला मराठ्यांच्या लष्करी रणनीती आणि शौर्याचे महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानला जातो.

Sinhagad Fort age history

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Sakal

तानाजी मालुसरे

इ.स. १६७० मध्ये तानाजी मालुसरे यांनी प्राणांची बाजी लावत कोंढाणा किल्ला जिंकला आणि या लढाईने इतिहासात अजरामर स्थान मिळवले.

Sinhagad Fort age history

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Sakal

जुना

उपलब्ध ऐतिहासिक माहितीनुसार, किल्ल्याचा इतिहास २,००० वर्षांहून अधिक जुना असून त्याचा संबंध सातवाहन काळाशी जोडला जातो.

Sinhagad Fort age history

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Sakal

किल्ल्याची निर्मिती

प्राचीन कोरीव काम आणि गुहेसदृश रचनांवरून किल्ल्याची निर्मिती इसवी सनपूर्व दुसऱ्या शतकाच्या आसपास झाली असावी, असे मानले जाते.

Sinhagad Fort age history

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Sakal

अनोखा संगम

इतिहास, शौर्य, वास्तुरचना आणि सह्याद्रीचे सौंदर्य यांचा अनोखा संगम असलेला सिंहगड आजही इतिहासप्रेमी आणि पर्यटकांचे आकर्षण ठरतो.

Sinhagad Fort age history

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sakal

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Sakal

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