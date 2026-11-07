पुढच्या दिवाळीत सोन्याचा भाव किती होईल?

Vinod Dengale

शुभं

आपल्याकडे धनत्रयोदशी आणि लक्ष्मीपूजनाला सोनं खरेदी करण शुभं मानलं जात.

How Much Will Gold Cost Next Diwali

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esakal

सोनं

अनेकजण या दिवशी सोन्याचे दागिने किंवा नाण्यांची खरेदी करतात.

How Much Will Gold Cost Next Diwali

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esakal

गुंतवणूक

मात्र अनेकजणांसाठी ही एक गुंतवणूक असते जी पुढच्या काळात मोठा रिटर्न मिळावा यासाठे केली जाते.

How Much Will Gold Cost Next Diwali

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esakal

30 हजाराचे 1.41 लाख

गेल्या दहा वर्षात पहिले तर 2016 च्या दिवाळीत 30 हजारांचं सोनं या दिवाळीत 1,41,000 रुपयांचं झालं आहे.

How Much Will Gold Cost Next Diwali

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esakal

दिवाळी 2027

त्यामुळे यावर्षी 1.41 लाख असणार सोनं 2027 च्या दिवाळीत किती होईल असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे.

How Much Will Gold Cost Next Diwali

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esakal

1.75 लाख

ऑगमाँट संस्थेच्या मते पुढच्या दिवाळीत सोन्याचा भाव 1.75 लाख म्हणजेच 1,75,000 रुपये होऊ शकतो.

How Much Will Gold Cost Next Diwali

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esakal

25 टक्के

त्याचप्रमाणे अ‍ॅक्सिस सिक्युरिटीजनेही पुढील दिवाळीला सोन्याचा भाव 20 ते 25 टक्के वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केलाय.

How Much Will Gold Cost Next Diwali

|

esakal

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Gateway of India Construction

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eSakal

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