चक्क 7 हजारने स्वस्त झाले सोने..आजचा सोने-चांदीचा दर किती? पाहा

Saisimran Ghashi

सोन्याच्या दरात घरसण

सोन्याचे दर गेल्या आठवड्याभरात कमी झाले आहेत

7 हजारपर्यंत झाले स्वस्त

हे तर आधी 4 हजार तर आता चक्क 7 हजार पर्यंत कमी झाले आहेत

आजचे सोने-चांदीचे दर

चला तर मग जाणून घेऊया आज सोने-चांदीचे दर काय आहेत

सोने (10 ग्रॅम)

सोने (10 ग्रॅम) : 24k - 1,21,518 रुपये, 22k - 1,15,150 रुपये, 20k - 1,11,310 रुपये, 18 - 91,140 रुपये

दर कमी

कालच्या दराच्या तुलनेत हा फार मोठा फरक आहे

चांदी (प्रतिकिलो

चांदी (प्रतिकिलो) 1,55,000 रुपये किलो असा दर आहे

दागिन्यांच्या मागणीत वाढ

हल्ली चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांना मागणी वाढत आहे

खरेदीदारांची चांदी

हे दर कमी झाल्याने खऱ्या अर्थाने खरेदीदारांची चांदी झाली आहे

