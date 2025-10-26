चक्क 7 हजारने स्वस्त झाले सोने..आजचा सोने-चांदीचा दर किती? पाहा

Saisimran Ghashi
सोन्याचे दर गेल्या आठवड्याभरात कमी झाले आहेत
gold price today
esakal
हे तर आधी 4 हजार तर आता चक्क 7 हजार पर्यंत कमी झाले आहेत
gold rates today 24k
esakal
चला तर मग जाणून घेऊया आज सोने-चांदीचे दर काय आहेत
gold price today 22k
esakal
सोने (10 ग्रॅम) : 24k - 1,21,518 रुपये, 22k - 1,15,150 रुपये, 20k - 1,11,310 रुपये, 18 - 91,140 रुपये
gold rates today 18k
esakal
कालच्या दराच्या तुलनेत हा फार मोठा फरक आहे
10gm gold price today
esakal
चांदी (प्रतिकिलो) 1,55,000 रुपये किलो असा दर आहे
silver rates today per kg
esakal
हल्ली चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दागिन्यांना मागणी वाढत आहे
silver price today india
esakal
हे दर कमी झाल्याने खऱ्या अर्थाने खरेदीदारांची चांदी झाली आहे
gold price today maharashtra
esakal
Numerology Mulank Astrology Marriage Relationship
esakal