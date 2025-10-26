'हा' मुलांक असणाऱ्या लोकांचं लग्न अजिबात टिकत नाही, पहा तुमचा मूलांक

Saisimran Ghashi

वैवाहिक जीवन आणि मूलांक

कोणत्या मूलांकाच्या वैवाहिक जीवनात अडचणी येतात, जाणून घ्या

marriage numerology

मूलांक १

उत्साही आणि व्यावहारिक स्वभावामुळे मूलांक १ चे लोक प्रेमात तडजोड करत नाहीत आणि बालपणीच्या मित्राशी लग्नाला प्राधान्य देतात.

मूलांक २

मूडी स्वभावामुळे मूलांक २ च्या लोकांना समजून घेणे कठीण असते, त्यामुळे ५ आणि ८ मूलांकांसोबत संघर्ष वाढतो.

मूलांक ३

स्वकेंद्रित व महत्वाकांक्षी असल्याने मूलांक ३ चे लोक जोडीदारावर वर्चस्व गाजवतात, त्यामुळे १ आणि ४ सोबत तणाव येतो.

मूलांक ४

वर्चस्व गाजवणारे आणि सिक्रेट स्वभावामुळे मूलांक ४ च्या लोकांचे वैवाहिक जीवन गुंतागुंतीचे होते, विशेषतः दुसऱ्या ४ सोबत.

मूलांक ५

शारीरिक संबंधांना प्राधान्य देणारे मूलांक ५ चे लोक लवकर कंटाळतात, त्यामुळे २ मूलांकासोबत नाते जुळत नाही.

मूलांक ६

आकर्षक व्यक्तिमत्व असले तरी मूलांक ६ च्या लोकांची भावनिक बांधिलकी कमी असते, त्यामुळे नात्यात सुसंगतता आवश्यक असते.

मूलांक ७

रोमँटिक आणि शांतताप्रिय मूलांक ७ च्या लोकांना ९ मूलांकासोबत वैवाहिक जीवनात त्रास होतो.

मूलांक ८

निष्ठावंत असले तरी मूलांक ८ च्या लोकांना भावनिक गैरसमजांमुळे अडचणी येतात, विशेषतः २ सोबत.

मूलांक ९

प्रभावी आणि भावनिक असले तरी मूलांक ९ चे लोक शारीरिक संबंधांना प्राधान्य देतात, त्यामुळे १ आणि ९ सोबत सुसंगतता कमी.

मूलांक मिळवण्याची पद्धत

जन्मतारखेचे अंक एकत्र जोडून मूलांक ठरतो, उदाहरणार्थ १४ तारखेसाठी १+४=५, तर भाग्यांक संपूर्ण तारखेसाठी (उदा. १४.४.२००१ = १+४+४+२+०+०+१=१२, नंतर १+२=३).

