सोनं कालपर्यंत 10 हजारांनी स्वस्त झालं..आज सोने-चांदीचा दर किती? पाहा

Saisimran Ghashi
सोने-चांदीच्या दरात तेजीने घसरण होत आहे
gold rate today maharashtra
esakal
कधी हा दर 3 हजारने कमी झाला तर कधी 5 हजारने
gold price falling today
esakal
चला तर मग जाणून घ्या आज सोने-चांदीचे दर काय आहेत
silver price drop
esakal
सोने (10 ग्रॅम) ₹1,21,580 (24k), ₹1,11,450 (22k), ₹91,190 (18k)
gold 10gm rate today
esakal
दिवाळीपासून सोने-चांदीचे दर कमी व्हायला सुरुवात झाली आहे
gold rate today maharashtra
esakal
चांदी (प्रतिकिलो) ₹1,52,000 आहे
silver per kg price today
esakal
चांदीचे दर जवळपास 33 हजारपर्यंत खाली आले आलेत
silver rate today maharashtra
esakal
या दरामध्ये दिवसभरात बदल होऊ शकतो
gold silver price today india
esakal
Two day trip best locations near me
esakal