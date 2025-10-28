दिवाळीच्या सुट्टीत दोन दिवसांच्या ट्रीपसाठी बेस्ट आहेत 'ही' 5 ठिकाणे..एकदा बघाच

Saisimran Ghashi

दिवाळीची सुट्टी

जरी दिवाळीचा सण संपला असला तरी दिवाळीची सुट्टी सुरू आहे

मामाच्या गावाला कशाला

साहजिकच मामाच्या गावाला जाण्याचा प्लॅन बनला असेल

दोन दिवसांची ट्रीप

पण यापेक्षा वेगळ काहीतर करण्यासाठी तुम्ही दोन दिवसांची ट्रीप प्लॅन करू शकता

मुंबई

बाणगंगा तलाव, डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय, ससून डॉक, कन्हेरी गुफा, भंडारदरा या ठिकाणी तुम्ही दोन दिवसांसाठी भेट देऊ शकता.

पुणे

ओशो तीर्थ पार्क,बेडसे गुफा, बोपदेव घाट हिल स्टेशन, नेकलेस पॉइंट यांसारख्या ठिकाणांना भेट देऊ शकता

कोल्हापूर

कंदलगाव धबधबा आणि राधानगरी अभयारण्य हा 2 दिवसांच्या ट्रीपसाठी बेस्ट पर्याय आहे

सांगली

दंडोबा हिल्स, गणेशदुर्ग, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य इथे दोन दिवसाची सहल होऊ शकते

सातारा

पाटेश्वर मंदिर,पांडवगड किल्ला, चळकेवाडी पवनचक्की फार्म, वंदन किल्ला, वासोटा किल्ला इथे 2-3 दिवसाची एकदम छान ट्रीप होईल

