दिवाळीच्या सुट्टीत दोन दिवसांच्या ट्रीपसाठी बेस्ट आहेत 'ही' 5 ठिकाणे..एकदा बघाच

Saisimran Ghashi
जरी दिवाळीचा सण संपला असला तरी दिवाळीची सुट्टी सुरू आहे
diwali holiday trip plan tips
esakal
साहजिकच मामाच्या गावाला जाण्याचा प्लॅन बनला असेल
tourist spots near me
esakal
पण यापेक्षा वेगळ काहीतर करण्यासाठी तुम्ही दोन दिवसांची ट्रीप प्लॅन करू शकता
two days trip planning
esakal
बाणगंगा तलाव, डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय, ससून डॉक, कन्हेरी गुफा, भंडारदरा या ठिकाणी तुम्ही दोन दिवसांसाठी भेट देऊ शकता.
two day trip locations near mumbai
esakal
ओशो तीर्थ पार्क,बेडसे गुफा, बोपदेव घाट हिल स्टेशन, नेकलेस पॉइंट यांसारख्या ठिकाणांना भेट देऊ शकता
two day trip locations pune
esakal
कंदलगाव धबधबा आणि राधानगरी अभयारण्य हा 2 दिवसांच्या ट्रीपसाठी बेस्ट पर्याय आहे
two day trip places kolhapur
esakal
दंडोबा हिल्स, गणेशदुर्ग, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य इथे दोन दिवसाची सहल होऊ शकते
two day trip places in sangli
esakal
पाटेश्वर मंदिर,पांडवगड किल्ला, चळकेवाडी पवनचक्की फार्म, वंदन किल्ला, वासोटा किल्ला इथे 2-3 दिवसाची एकदम छान ट्रीप होईल
satara best places to visit in two days
esakal
weekly horoscope good bad luck for zodiac signs astrology pedictions
esakal