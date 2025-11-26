आज सोन्याच्या किमतीत असा काय बदल झाला की संपूर्ण बाजारच हादरला?

Sandip Kapde
पुण्यात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹12,705 इतका नोंदवला आहे.
पुण्यात 22 कॅरेट सोने प्रति ग्रॅम ₹11,646 या दराने उपलब्ध आहे.
18 कॅरेट सोन्याची किंमत पुण्यात प्रति ग्रॅम ₹9,529 आहे.
दिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹12,720 इतका आहे.
दिल्लीमध्ये 22 कॅरेट सोने प्रति ग्रॅम ₹11,661 तर 18 कॅरेट सोने ₹9,544 ला मिळत आहे.
हैदराबादमध्ये 24 कॅरेट सोने आज प्रति ग्रॅम ₹12,705 दराने विकले जात आहे.
हैदराबादमध्ये गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार दिसून आले आहेत.
कोल्हापूरमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत आज प्रति ग्रॅम ₹12,705 इतकी आहे.
मुंबईतही 22 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति ग्रॅम ₹11,646 इतकाच नोंदवला गेला आहे.
मुंबईत 18 कॅरेट सोने प्रति ग्रॅम ₹9,529 या दराने उपलब्ध आहे.
