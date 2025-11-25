श्रीमंत होण्याचं रहस्य... या दिशेला कधीही सोने-चांदी ठेवू नका

Sandip Kapde
श्रीमंत होण्यासाठी घरातील सोन्या-चांदीची योग्य दिशा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
gold vastu tips
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार योग्य दिशेत ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूंवर देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद कायम राहतो.
gold vastu tips
esakal
शास्त्रांमध्ये सोने-चांदी नेहमीच वायव्य दिशेला ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.
gold vastu tips
esakal
हिंदू मान्यतेनुसार वायव्य दिशा ही लक्ष्मी आणि कुबेर यांच्या आशीर्वादाची दिशा मानली जाते.
gold vastu tips
esakal
सोने-चांदी कधीही दक्षिण दिशेला ठेवू नये असे शास्त्र सांगते.
gold vastu tips
esakal
आग्नेय दिशेला सोन्या-चांदीचे साठवण केल्यास पैशाच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होतात.
gold vastu tips
esakal
या दिशेत ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूंमुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.
gold vastu tips
esakal
दागिने लोखंडी पेटीत किंवा काळ्या पिशवीत ठेवणे अपशकुन मानले जाते.
gold vastu tips
esakal
स्वयंपाकघराजवळ सोने-चांदी ठेवणेही अशुभ मानले जाते.
gold vastu tips
esakal
दागिने योग्य स्थितीत व स्वच्छ ठेवणे वास्तूमध्ये सकारात्मक ऊर्जा वाढवते.
gold vastu tips
esakal
तुटलेले किंवा खराब झालेले दागिने घरातील वास्तू संतुलनावर नकारात्मक परिणाम करतात.
gold vastu tips
esakal
म्हणून खराब दागिन्यांची त्वरीत दुरुस्ती करणे शुभ मानले जाते.
gold vastu tips
esakal
ही माहिती वास्तुशास्त्र आणि पारंपरिक श्रद्धांवर आधारित असून केवळ माहितीपुरती आहे. याचा अवलंब करणे हा वाचकांचा स्वतःचा निर्णय आहे. कोणत्याही प्रकारच्या परिणामांसाठी सकाळ माध्यम समूह जबाबदार राहणार नाही.
gold vastu tips
esakal
Ayodhya Dharmadhwaj Symbols Meaning
sakal