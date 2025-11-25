श्रीमंत होण्याचं रहस्य... या दिशेला कधीही सोने-चांदी ठेवू नका

Sandip Kapde

रहस्य

श्रीमंत होण्यासाठी घरातील सोन्या-चांदीची योग्य दिशा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

वास्तू

वास्तुशास्त्रानुसार योग्य दिशेत ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूंवर देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद कायम राहतो.

वायव्य

शास्त्रांमध्ये सोने-चांदी नेहमीच वायव्य दिशेला ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.

देवता

हिंदू मान्यतेनुसार वायव्य दिशा ही लक्ष्मी आणि कुबेर यांच्या आशीर्वादाची दिशा मानली जाते.

निषिद्ध

सोने-चांदी कधीही दक्षिण दिशेला ठेवू नये असे शास्त्र सांगते.

आग्नेय

आग्नेय दिशेला सोन्या-चांदीचे साठवण केल्यास पैशाच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण होतात.

नुकसान

या दिशेत ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तूंमुळे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.

टाळा

दागिने लोखंडी पेटीत किंवा काळ्या पिशवीत ठेवणे अपशकुन मानले जाते.

स्वयंपाकघर

स्वयंपाकघराजवळ सोने-चांदी ठेवणेही अशुभ मानले जाते.

स्थिती

दागिने योग्य स्थितीत व स्वच्छ ठेवणे वास्तूमध्ये सकारात्मक ऊर्जा वाढवते.

तुटलेले

तुटलेले किंवा खराब झालेले दागिने घरातील वास्तू संतुलनावर नकारात्मक परिणाम करतात.

दुरुस्ती

म्हणून खराब दागिन्यांची त्वरीत दुरुस्ती करणे शुभ मानले जाते.

डिस्क्लेमर

ही माहिती वास्तुशास्त्र आणि पारंपरिक श्रद्धांवर आधारित असून केवळ माहितीपुरती आहे. याचा अवलंब करणे हा वाचकांचा स्वतःचा निर्णय आहे. कोणत्याही प्रकारच्या परिणामांसाठी सकाळ माध्यम समूह जबाबदार राहणार नाही.

