गेल्या चार दिवसांत सोन्याच्या भावात घसरण..पण आज सोने-चांदीचे दर किती? पाहा

सोन्याच्या दरात घसरण

दिवाळीमध्ये सोन्या-चांदीचे दर अचानकपणे कमी झाले

दर वाढीचा अंदाज

पण आता सोन्याचे दर आणखी वाढतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय

सोने-चांदीची किंमत

चला तर मग जाणून घ्या आज सोने-चांदीचे दर काय आहेत

सोन्याचा दर

सोने (१० ग्रॅम) ₹1,24,360 (24k), ₹1,13,990 (22k), ₹93,270 (18k)

शहरांप्रमाणे बदल

हे दर मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर शहरांप्रमाणे बदलत आहे

चांदीचा दर

चांदी(किलो) ₹1,54,900 असा दर आहे

आजचा चांदीचा दर काल सकाळच्या तुलनेत हा दर 4 हजारने उतरलाय

दिवसभरात बदल

दिवसाची सुरुवात असल्याने चांदी-सोन्याचे ताजे दर आहेत..दिवसभरात यात बदल होऊ शकतो

