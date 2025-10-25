गेल्या चार दिवसांत सोन्याच्या भावात घसरण..पण आज सोने-चांदीचे दर किती? पाहा

Saisimran Ghashi
दिवाळीमध्ये सोन्या-चांदीचे दर अचानकपणे कमी झाले
पण आता सोन्याचे दर आणखी वाढतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय
चला तर मग जाणून घ्या आज सोने-चांदीचे दर काय आहेत
सोने (१० ग्रॅम) ₹1,24,360 (24k), ₹1,13,990 (22k), ₹93,270 (18k)
हे दर मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर शहरांप्रमाणे बदलत आहे
चांदी(किलो) ₹1,54,900 असा दर आहे
आजचा चांदीचा दर काल सकाळच्या तुलनेत हा दर 4 हजारने उतरलाय
दिवसाची सुरुवात असल्याने चांदी-सोन्याचे ताजे दर आहेत..दिवसभरात यात बदल होऊ शकतो
