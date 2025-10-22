इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच सोन्या-चांदीचे दर उतरले..आज किती हजारांवर आले? पाहा

Saisimran Ghashi
आज दिवाळी पाडवा आहे
लोक सोने-चांदी आवर्जून खरेदी करतात
चला जाणून घ्या आजचा सोने-चांदी दर किती आहे
इतक्या वर्षात पहिल्यांदाच सोन्याचे दर 4 हजारने कोसळले आहेत
सोने (10 ग्रॅम) ---- 24 कॅरेट 1,27,200 रुपये, 22 कॅरेट 1,16,600 रुपये तर 18 कॅरेटचा दर 95,400 रुपये आहे
चांदीचे दरही कालच्या तुलनेत 2 हजारने उतरले आहेत
आजचा चांदीचा भाव आहे 1,62,000 रुपये प्रति किलो
दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर सोने-चांदीची मागणी वाढत आहे
