छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात कशी साजरी व्हायची दिवाळी? ऐतिहासिक क्षणांना AI टच, खरे मावळे असाल तर नक्की बघाल

Saisimran Ghashi
दिवाळीची सुरुवात गाय आणि वासराच्या पूजनेने होते, ज्याला वसुधेन पूजा म्हणतात.
chhatrapati shivaji maharaj era vasu baras celebration photos
धन्वंतरी आणि यमाच्या पूजेसह धन-संपत्तीचे प्रतीक म्हणून खरेदी केली जाते.
chhatrapati shivaji maharaj era dhanteras celebration images
अभ्यंग स्नान करून नरकासुराच्या वधाचे स्मरण केले जाते, याला छोटी दिवाळी म्हणतात
chhatrapati shivaji maharaj era narak chaturthi celebration photos
मुख्य दिवाळीचा दिवस, लक्ष्मी-कुबेर पूजा आणि दीपप्रज्वलन केले जाते.
chhatrapati shivaji maharaj lakshmi pujan diwali images
भावंडांचे प्रेम दृढ करण्यासाठी बहिण भावाला ओवाळते आणि राखी बांधते.
chhatrapati shivaji maharaj era bhaubij celebration photos
बली राजाचे स्मरण आणि अन्नकूट पूजा केली जाते, नवीन वर्षाची सुरुवात मानली जाते.
chhatrapati shivaji maharaj era balipatiprada padwa celebration photos
हिंदू संस्कृति प्रमाणे दिवाळीचा सण असा साजरा केला जातो
shivaji maharaj diwali images
शिवरायांच्या काळातही याच प्रमाणे उत्साहात सण-उत्सव साजरे केले जात, ज्ञानेश्वरीत याचे संदर्भ आहेत.
maratha empire diwali celebration images
lakshmi pujan 2025 don'ts
