छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात कशी साजरी व्हायची दिवाळी? ऐतिहासिक क्षणांना AI टच, खरे मावळे असाल तर नक्की बघाल

वासुबारस

दिवाळीची सुरुवात गाय आणि वासराच्या पूजनेने होते, ज्याला वसुधेन पूजा म्हणतात.

धनत्रयोदशी

धन्वंतरी आणि यमाच्या पूजेसह धन-संपत्तीचे प्रतीक म्हणून खरेदी केली जाते.

नरकचतुर्दशी

अभ्यंग स्नान करून नरकासुराच्या वधाचे स्मरण केले जाते, याला छोटी दिवाळी म्हणतात

लक्ष्मीपूजन

मुख्य दिवाळीचा दिवस, लक्ष्मी-कुबेर पूजा आणि दीपप्रज्वलन केले जाते.

भाऊबीज

भावंडांचे प्रेम दृढ करण्यासाठी बहिण भावाला ओवाळते आणि राखी बांधते.

बलिप्रतिपदा

बली राजाचे स्मरण आणि अन्नकूट पूजा केली जाते, नवीन वर्षाची सुरुवात मानली जाते.

हिंदू संस्कृति

हिंदू संस्कृति प्रमाणे दिवाळीचा सण असा साजरा केला जातो

ज्ञानेश्वरीतील संदर्भ

शिवरायांच्या काळातही याच प्रमाणे उत्साहात सण-उत्सव साजरे केले जात, ज्ञानेश्वरीत याचे संदर्भ आहेत.

