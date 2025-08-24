सराफ गुलाबी रंगाच्या कागदातच का देतात सोने-चांदीचे दागिने ? कारण वाचून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
सोने आणि चांदीचे दागिने खरेदी करणे हा पैसे गुंतवण्याचा एक चांगला पर्याय आहे.
तुम्ही जेव्हा जेव्हा सोने आणि चांदीचे दागिने खरेदी करता तेव्हा तुम्ही पाहिले असेल की सोनार ते गुलाबी रंगाच्या कागदात देतो.
असे का आहे, चला तर मग त्या मागील कारण जाणून घेऊया.
गुलाबी रंग हा खूप शुभ मानला जातो, म्हणूनच सोनार गुलाबी रंगाच्या कागदात गुंडाळलेले सोने आणि चांदीचे दागिने देण्याची वर्षानुवर्षे परंपरा आहे.
याशिवाय, सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांची चमक राखण्यासाठी गुलाबी रंगाचा कागद वापरला जातो.
गुलाबी रंगाच्या कागदात सोने आणि चांदीचे दागिने गुळगुळीत ठेवण्याची गुणवत्ता असते.
गुलाबी रंगाच्या कागदात दागिन्यांचे सौंदर्य वाढते. सोनार गुलाबी रंगाच्या कागदात दागिने देण्याचे हे देखील एक कारण आहे.
