सोन्याचे भाव वाढले! आज महाराष्ट्रात सोनं-चांदीचा भाव किती?

व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईमुळे मागच्या दोन दिवसांपासून सोन्याच्या भावात तेजी बघायला मिळत आहे.
काल २४ कॅरेटचे भाव प्रति १० ग्रॅम २४०० रुपयांनी वाढल्यानंतर आजही ६०० रुपयांनी वाढले आहेत.
दिल्लीच्या सराफा बाजारात आज २४ कॅरेट सोनं प्रति तोळा १,३८,९७० रुपये तर २२ कॅरेटचा भाव १,२७,४०० रुपये इतका आहे.
दिल्ली, कोलकाता, आणि मुंबई या शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो ५,००० रुपयांनी वाढून २,५३,००० इतका झाला आहे.
महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,३८,८२० रुपये आहे. तर पुण्यामध्येही सोन्याचा भाव मुंबई एवढाच आहे.
महाराष्ट्रात नागपूर, छ. संभाजीनगर, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, आणि अमरावती या शहरांमध्ये २४ कॅरेटचा भाव प्रति तोळा १,३८,८२० रुपये आहे.
राज्यात जवळपास सर्व शहरांमध्ये चांदीचा भाव प्रति किलो २,५३,००० इतका आहे.
