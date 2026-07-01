Golden Temple Gold Facts and History : अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात नेमके किती किलो सोने वापरले आहे? आकडा वाचून थक्क व्हाल

बाळकृष्ण मधाळे

अमृतसरमध्ये वसलेलं सुवर्ण मंदिर

पंजाबमधील अमृतसर इथं वसलेलं सुवर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब) हे भारतातील सर्वात पवित्र आणि प्रसिद्ध धार्मिक स्थळांपैकी एक मानले जाते.

How much gold used in Golden Temple

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सर्वोच्च तीर्थक्षेत्र

शीख धर्माचे हे सर्वोच्च तीर्थक्षेत्र असून, दरवर्षी देश-विदेशातून लाखो भाविक आणि पर्यटक येथे दर्शनासाठी येतात.

How much gold used in Golden Temple

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मंदिराचा वरचा भाग सोन्याच्या पत्र्याने मढवलेला

सुवर्ण मंदिराचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्याचा वरचा भाग, जो सोन्याच्या पत्र्याने मढवलेला आहे.

How much gold used in Golden Temple

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७५० ते ८०० किलोग्रॅम सोन्याचा वापर

विविध उपलब्ध अहवालांनुसार, मंदिराच्या सुवर्ण आच्छादनासाठी सुमारे ७५० ते ८०० किलोग्रॅम सोन्याचा वापर करण्यात आला असल्याचे मानले जाते.

How much gold used in Golden Temple

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esakal

वेळोवेळी सोन्याच्या मुलाम्याचे नूतनीकरण

मंदिराच्या सौंदर्याची आणि टिकाऊपणाची काळजी घेण्यासाठी वेळोवेळी दुरुस्ती, तसेच सोन्याच्या मुलाम्याचे नूतनीकरण केले जाते. त्यामुळे मंदिराचे सोनेरी तेज कायम राखले जाते.

How much gold used in Golden Temple

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esakal

सर्व धर्म समभावाचा संदेश

सुवर्ण मंदिर हे केवळ आपल्या भव्य वास्तुकलेसाठीच नव्हे, तर सर्वधर्मसमभावाच्या संदेशासाठीही जगभर प्रसिद्ध आहे.

How much gold used in Golden Temple

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esakal

सर्वांना समान आदर

येथे कोणत्याही धर्म, जात किंवा समाजातील व्यक्तीला समान आदराने प्रवेश दिला जातो.

How much gold used in Golden Temple

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esakal

लंगर व्यवस्था

मंदिरातील 'लंगर' (सामूहिक स्वयंपाकघर) ही जगातील सर्वात मोठ्या मोफत भोजन व्यवस्थांपैकी एक आहे. येथे दररोज लाखो भाविक आणि गरजू नागरिकांना विनामूल्य भोजन दिले जाते.

How much gold used in Golden Temple

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esakal

देणग्यांमधून खर्च भागवला जातो

मंदिराची देखभाल, लंगर व्यवस्था आणि इतर धार्मिक व सामाजिक उपक्रमांचा खर्च प्रामुख्याने भाविकांकडून मिळणाऱ्या देणग्यांमधून भागवला जातो.

How much gold used in Golden Temple

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esakal

श्रद्धा आणि शांततेचं प्रतीक

आपल्या अद्वितीय सोनेरी वास्तुकलेमुळे, आध्यात्मिक वातावरणामुळे आणि मानवसेवेच्या परंपरेमुळे सुवर्ण मंदिर आज जगभरातील श्रद्धा आणि शांततेचे प्रतीक बनले आहे.

How much gold used in Golden Temple

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esakal

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