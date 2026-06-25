Pumpkin Hanging Meaning : घराला बांधलेला कोहळा कुजणे शुभ की अशुभ? त्यात पाणी झाल्यास नक्की काय संकेत मिळतात?

बाळकृष्ण मधाळे
अनेक घरांमध्ये वाईट नजर, दृष्टी किंवा नकारात्मक शक्तींपासून संरक्षण मिळावे या श्रद्धेने कोहळा बांधला जातो. मात्र, काही दिवसांनी हा कोहळा कुजतो किंवा त्यात पाणी साचते. अशावेळी अनेकांच्या मनात हा शुभ संकेत आहे की अशुभ, असा प्रश्न निर्माण होतो.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
लोकश्रद्धेनुसार घराबाहेर बांधलेला कोहळा घरावर येणारी वाईट नजर, नकारात्मक ऊर्जा आणि अशुभ शक्ती स्वतःमध्ये शोषून घेतो. त्यामुळे घरातील वातावरण सुरक्षित राहते, अशी धारणा आहे.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
कोहळा कुजणे किंवा त्यात पाणी होणे याचा अर्थ त्याने घरावर येणारे एखादे संकट किंवा नकारात्मक प्रभाव स्वतःवर घेतला आणि तो नष्ट केला, असा समज अनेक ठिकाणी आढळतो.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
काहीजणांच्या मते, कोहळा खराब होणे म्हणजे घरावरील वाईट नजर किंवा दोष दूर झाले आहेत. त्यामुळे हा प्रसंग शुभ मानला जातो.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
कोहळा कुजण्यामागे प्रामुख्याने नैसर्गिक कारणे असतात. वातावरणातील जास्त आर्द्रता, उष्णता किंवा बुरशीमुळे कोहळा हळूहळू खराब होऊ शकतो.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
ज्या ठिकाणी पुरेशी हवा किंवा सूर्यप्रकाश पोहोचत नाही, तेथे कोहळा लवकर कुजण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे त्यात पाणी साचणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
कुजलेला कोहळा अधिक काळ ठेवू नये. त्यामुळे दुर्गंधी निर्माण होऊ शकते, तसेच कीटक आणि जंतूंचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता वाढते.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
कोहळा काढल्यानंतर ती जागा स्वच्छ पाण्याने किंवा पारंपरिक श्रद्धेनुसार गोमूत्राने धुवून स्वच्छ करावी.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
जागा स्वच्छ झाल्यानंतर शुभ दिवस किंवा मुहूर्त पाहून नवीन आणि चांगल्या स्थितीतील कोहळा पुन्हा बांधला जाऊ शकतो.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
कोहळा कुजणे किंवा त्यात पाणी होणे याबाबत धार्मिक श्रद्धा आणि वैज्ञानिक कारणे दोन्ही आढळतात. श्रद्धेनुसार हा नकारात्मक शक्ती दूर झाल्याचा संकेत मानला जातो, तर वैज्ञानिकदृष्ट्या ही हवामान आणि वातावरणामुळे घडणारी नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
pumpkin for evil eye protection at home
esakal
Why do peacocks dance before rain?
esakal