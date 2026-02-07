आरोग्याच्या ‘या’ समस्यांवर आजीबाईंचा रामबाण उपाय; असा बनवा पौष्टिक डिंकाचा पाक

Aarti Badade

आरोग्यासाठी डिंकाचे महत्त्व

डिंक हा कॅल्शियमचा उत्तम स्रोत असून हाडे, अशक्तपणा, मेंदूचे कार्य सुरळीत करतो. हिवाळ्यात शरीराला ऊब आणि ताकद देण्यासाठी हा एक पारंपरिक पौष्टिक पदार्थ आहे.

आवश्यक साहित्य नोट करा

अर्धा कप डिंक पावडर, २ कप दूध, १ कप मिक्स सुकामेवा, किसलेले खोबरे, खसखस, सुंठ, जायफळ, वेलची पावडर, साजूक तूप आणि गूळ.

सुकामेवा भाजून घ्या

कढईत थोडे साजूक तूप गरम करून त्यात बदाम, काजू, अक्रोड आणि मखाणे मंद आचेवर खरपूस भाजून घ्या.

भरड पूड तयार करा

भाजलेला सुकामेवा थोडा थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये त्याची जाडसर पूड करून घ्या, ज्यामुळे पाकाला छान दाणेदार पोत येतो.

खोबरे आणि खसखस परता

त्याच कढईत थोडे तूप घालून खोबरे आणि खसखस किंचित सोनेरी रंगाची होईपर्यंत परता आणि बाजूला काढून ठेवा.

डिंक शिजवण्याची पद्धत

कढईत तूप घालून डिंकाची पावडर मंद आचेवर नीट भाजून घ्या आणि त्यानंतर त्यात आधी उकळून थंड केलेले दूध मिसळा.

मिश्रण घट्ट होऊ द्या

दूध आणि डिंकाचे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत शिजवा आणि त्यानंतर त्यात आधी तयार केलेली सुकामेव्याची पूड, खोबरे व खसखस मिक्स करा.

गुळाचा वापर करा

गोडीसाठी यात किसलेला गूळ घाला आणि मिश्रण सतत ढवळत राहा जोपर्यंत त्यातून बाजूने तूप सुटू लागत नाही.

सुगंधी मसाल्यांची जोड

शेवटी सुंठाची पावडर, वेलची पावडर आणि जायफळ पावडर घालून सर्व साहित्य नीट एकत्र करा आणि गॅस बंद करा.

सेवनाची योग्य पद्धत

हा पौष्टिक डिंकाचा पाक डब्यात साठवून ठेवा आणि रोज सकाळी १ ते २ चमचे खाल्ल्याने शरीराला दिवसभर ऊर्जा मिळेल. तुम्ही त्याच्या वड्या सुद्धा करू शकता.

