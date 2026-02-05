मुलांची प्रतिकारशक्ती वाढवणारी पंचरत्न मिक्स डाळ; नोट करा 'ही' पौष्टिक रेसिपी

Aarti Badade
नेहमीची साधी डाळ खाण्यापेक्षा पाच प्रकारच्या डाळी आणि भाज्यांचे मिश्रण असलेली ही पंचरत्न डाळ आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी आहे.
या रेसिपीसाठी मूग, तूर, उडीद, चणा आणि मसूर या पाचही डाळी प्रत्येकी २५ ग्रॅम प्रमाणात एकत्र करा.
डाळी १० मिनिटे भिजवून मग कुकरमध्ये हळद, तेल आणि मीठ घालून ३-४ शिट्ट्या करून चांगल्या शिजवून घ्या.
डाळ शिजेपर्यंत गाजर, मेथी, फरसबी, सिमला मिरची आणि मटार या भाज्या बारीक चिरून तयार ठेवा.
पातेल्यात तेल गरम करून त्यात जिरे, राई, हिंग, कढीपत्ता, सुकी लाल मिरची आणि आले-लसूण पेस्ट घालून परता.
बारीक चिरलेला टोमॅटो मऊ झाल्यावर त्यात चिरलेल्या सर्व भाज्या घालून २-३ मिनिटे तेलात छान परतून घ्या.
भाज्यांमध्ये हळद, धणे पावडर, गरम मसाला आणि लाल तिखट घालून मसाल्यांचा कच्चेपणा जाईपर्यंत परता.
आता कुकरमधील शिजलेली डाळ भाज्यांच्या मिश्रणात ओता आणि आवश्यकतेनुसार थोडे पाणी घालून एकजीव करा.
डाळीला १० मिनिटे शिजवून त्यात चवीनुसार मीठ आणि थोडासा गूळ घातल्याने डाळीची चव वाढते.
डाळीला एक उकळी आली की गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर पेरा आणि ही डाळ भातासोबत आवडीने खा.
