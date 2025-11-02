जवळचं-लांबचं धूसर दिसतंय? सकाळी रिकाम्या पोटी खा ‘हे’... डोळ्यांची दृष्टी बनेल तेजस्वी!

Aarti Badade

दृष्टीवर नकारात्मक परिणाम

सतत स्क्रीनवर बसणे आणि खाण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे आजकाल लहान वयातही चष्मा लागणे सामान्य झाले आहे; त्यामुळे डोळ्यांचे आरोग्य जपणे महत्त्वाचे आहे.

Sakal

भिजवलेले बदाम

सकाळी रिकाम्या पोटी भिजवलेले बदाम खाल्ल्याने, त्यातील ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड आणि व्हिटॅमिन ई मुळे दृष्टी वाढते आणि डोळ्यांचा कोरडेपणा कमी होतो.

Sakal

बीट (Beet)

बीटचा रस किंवा रायत्यामध्ये बीट खाल्ल्याने रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे डोळ्यांना ऑक्सिजनचा योग्य पुरवठा होतो.

Sakal

गाजर (Carrot)

गाजरामध्ये असलेले बीटा-कॅरोटीन शरीरात व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतरित होऊन रेटिनासाठी आवश्यक पोषण पुरवते आणि दृष्टी मजबूत करते.

Sakal

तुळशीची पाने

सकाळी ३-४ तुळशीची पाने चावल्याने डोळ्यांची जळजळ, लालसरपणा आणि संसर्गापासून आराम मिळतो.

Sakal

जवसाच्या बिया (Flaxseeds)

जवसाच्या बियांमध्ये (Flaxseeds) असलेले ओमेगा-3 फॅटी अॅसिड डोळ्यांना कोरडेपणा येण्यापासून वाचवते आणि आरोग्य सुधारते.

Sakal

आवळा (Amla)

व्हिटॅमिन सी आणि ए चा उत्तम स्रोत असलेला आवळा, मोतीबिंदूसारख्या समस्या टाळून डोळ्यांच्या पेशींना पोषण देतो.

Sakal

मेथीचे दाणे

रात्रभर मेथीचे दाणे पाण्यात भिजवून, सकाळी ते पाणी प्या—त्यातील व्हिटॅमिन ई आणि अँटीऑक्सिडंट्स डोळ्यांचा थकवा आणि सूज कमी करतात.

Sakal

डोक्यात सतत वाईट विचार येतात? शरीर देतंय हे कमी होण्याचे संकेत!

Mental Health Tips

|

Sakal

येथे क्लिक करा