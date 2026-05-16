गुगलचा बदलला नियम! आता फ्री स्टोरेज मिळवण्यासाठी करावं लागणार 'हे' एक काम

Saisimran Ghashi
गुगलने मोफत स्टोरेजच्या नियमात मोठा बदल केला आहे.
युजर्सना एकूण 15GB मोफत स्टोरेजची सुविधा कायम आहे.
नवीन अकाऊंटसाठी सुरुवातीला फक्त 5GB फ्री स्टोरेज मिळेल.
उर्वरित 10GB स्टोरेजसाठी अकाऊंट व्हेरिफाय करावे लागेल.
व्हेरिफिकेशनसाठी मोबाईल नंबर गुगल अकाऊंटशी लिंक करणे गरजेचे आहे.
नंबर व्हेरिफाय झाल्यानंतरच अतिरिक्त 10GB स्टोरेज अनलॉक होईल.
हे 15 GB स्टोरेज ड्राईव्ह, जीमेल आणि फोटोजसाठी एकत्रित वापरता येईल.
स्टोरेज भरल्यास नवीन ईमेल्स येणे आणि फाईल्स अपलोड होणे बंद होईल.
