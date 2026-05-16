गुगलचा बदलला नियम! आता फ्री स्टोरेज मिळवण्यासाठी करावं लागणार 'हे' एक काम

Saisimran Ghashi

नवीन नियम

गुगलने मोफत स्टोरेजच्या नियमात मोठा बदल केला आहे.

मोफत स्टोरेज मर्यादा

युजर्सना एकूण 15GB मोफत स्टोरेजची सुविधा कायम आहे.

5GB ची प्राथमिक मर्यादा

नवीन अकाऊंटसाठी सुरुवातीला फक्त 5GB फ्री स्टोरेज मिळेल.

अतिरिक्त 10GB अनलॉक

उर्वरित 10GB स्टोरेजसाठी अकाऊंट व्हेरिफाय करावे लागेल.

आवश्यक काम

व्हेरिफिकेशनसाठी मोबाईल नंबर गुगल अकाऊंटशी लिंक करणे गरजेचे आहे.

फोन नंबर लिंकिंग

नंबर व्हेरिफाय झाल्यानंतरच अतिरिक्त 10GB स्टोरेज अनलॉक होईल.

एकत्रित स्टोरेज वापर

हे 15 GB स्टोरेज ड्राईव्ह, जीमेल आणि फोटोजसाठी एकत्रित वापरता येईल.

साठवणूक संपल्यास परिणाम

स्टोरेज भरल्यास नवीन ईमेल्स येणे आणि फाईल्स अपलोड होणे बंद होईल.

