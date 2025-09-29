कोणता एआय चॅटबॉट जास्त स्मार्ट आहे, गुगल जेमिनी की चॅटजीपीटी?

Mansi Khambe
जर तुम्ही एआय चॅटबॉट्स वापरत असाल, तर तुम्ही चॅटजीपीटी आणि जेमिनी बद्दल ऐकले असेल. चॅटजीपीटी ओपनएआयने विकसित केले होते, तर जेमिनी गुगलने तयार केले होते.
दोघेही एआय चॅटबॉट्सच्या क्षेत्रातील प्रमुख नावे आहेत. दोघेही इमेज जनरेशनपासून ते क्रिएटिव्ह रायटिंगपर्यंत विविध कामे करतात. दोघांच्याही मोफत आवृत्त्या उपलब्ध आहेत आणि वेब ब्राउझ करू शकतात.
चला जाणून घेऊया की या दोघांपैकी कोण विविध पैलूंमध्ये हुशार आहे. चॅटजीपीटीमध्ये दोन प्राथमिक मॉडेल्स आहेत. ४-सिरीज आणि ओ-सिरीज.
४-सिरीज ही संभाषणात्मक आणि प्रमुख श्रेणी आहे, तर ओ-सिरीज ही जटिल तर्कासाठी आहे. त्याचप्रमाणे, गुगल जेमिनीमध्ये सामान्य उद्देशांसाठी फ्लॅश मालिका आणि अधिक जटिल कार्यांसाठी प्रो मालिका आहे.
ChatGPT आणि Gemini दोघेही वेबवरून अद्ययावत माहिती देऊ शकतात. ChatGPT त्यांच्या प्रतिसादांमध्ये लेख शीर्षके प्रदान करते, जी थेट स्त्रोताकडे पुनर्निर्देशित केली जाऊ शकतात.
आवश्यक असल्यास, ते त्यांच्या प्रतिसादांमध्ये प्रतिमा देखील प्रदान करू शकते. या बाबतीत जेमिनी थोडे मागे आहे. ते संपूर्ण स्त्रोताचे नाव किंवा लेख शीर्षके दर्शवत नाही.
जेव्हा Google AI मोड निवडला जातो तेव्हाच ते शीर्षके आणि प्रतिमा दर्शविते. दोन्ही चॅटबॉट्स लांब अहवाल तयार करू शकतात. मुख्य फरक म्हणजे सोर्सिंग.
जेमिनी चॅटजीपीटीपेक्षा जास्त स्रोत दाखवत असताना, चॅटजीपीटी इन-टेक्स्ट हायलाइट्ससह स्त्रोत स्पष्ट करते. चॅटजीपीटीचे अहवाल वाचण्यास सोपे आहेत, तर जेमिनी शैक्षणिक शैलीसह अधिक जटिल अहवाल तयार करते.
चॅटजीपीटी प्रतिमा निर्मितीमध्ये उत्कृष्ट आहे. ते सर्व प्रकारच्या प्रॉम्प्टवरून प्रतिमा तयार करू शकते. ते तयार केलेल्या प्रतिमा परिपूर्ण नसल्या तरी, त्यांच्यात कमी त्रुटी आहेत.
दुसरीकडे, जेमिनीच्या प्रतिमा दृश्यमानपणे आश्चर्यकारक आणि जलद जनरेट केल्या जातात, परंतु कधीकधी त्रुटी दिसतात. जटिल प्रॉम्प्ट अंतर्गत ते अचूकपणे प्रतिमा तयार करू शकत नाही.
व्हिडिओ जनरेशनच्या बाबतीत जेमिनी अतुलनीय आहे. जेमिनी सध्या पूर्णपणे वास्तववादी दिसणारे व्हिडिओ जनरेट करण्यासाठी व्हेओ ३ मॉडेल वापरते.
ते जनरेट केलेल्या क्लिप्स वाढवणे आणि फोटो अॅनिमेट करणे यासारखी वैशिष्ट्ये देते, जे चॅटजीपीटीमध्ये गहाळ आहेत. व्हिडिओ जनरेशनच्या बाबतीत चॅटजीपीटी जेमिनीशी स्पर्धा करू शकत नाही.
ESakal