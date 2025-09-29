कोणत्या देशाच्या सरकारने मंत्रिमंडळात पहिला एआय मंत्री तयार केला?

Mansi Khambe

एआय मंत्र्यांचा समावेश

अल्बेनियाने प्रशासनात एक क्रांतिकारी पाऊल उचलून इतिहास रचला आहे. हा छोटासा युरोपीय देश आपल्या मंत्रिमंडळात एआय मंत्र्यांचा समावेश करणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे.

Diella AI Minister

डिएला

या एआय मंत्र्याचे नाव डिएला आहे आणि सरकारी निविदांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.

Diella AI Minister

पहिला कॅबिनेट सदस्य

पंतप्रधान एडी रामा यांनी संसदेत औपचारिकपणे घोषणा केली की हा पहिला कॅबिनेट सदस्य आहे जो शारीरिकदृष्ट्या मानवी नाही. परंतु पूर्णपणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा बनलेला आहे.

Diella AI Minister

पहिला कॅबिनेट सदस्य

Diella AI Minister

अल्बानिया

डिएलाची प्राथमिक भूमिका सरकारी निविदा आणि कंत्राटांवर देखरेख करणे आहे. अल्बानिया भ्रष्टाचार आणि वादग्रस्त कंत्राटी पद्धतींसाठी बराच काळ कुप्रसिद्ध आहे.

Diella AI Minister

जलद आणि निष्पक्ष

सरकारचा असा विश्वास आहे की एआय-आधारित मंत्री निर्णय घेण्याचे काम जलद आणि निष्पक्ष करेल. डिएल निविदांचे मूल्यांकन करेल. कागदपत्रांची तपासणी करेल.

Diella AI Minister

चर्चेचा विषय

सरकारी निधी पारदर्शकपणे वापरला जाईल याची खात्री करेल. अल्बानियाचा प्रयोग भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशातही चर्चेचा विषय बनू शकतो. भारत आधीच आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवत आहे.

Diella AI Minister

संवैधानिक मान्यता

परंतु सध्या कॅबिनेट स्तरावर एआयचा समावेश करणे ही दूरची शक्यता दिसते. संवैधानिक मान्यता, डेटा सुरक्षा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यासारख्या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा आवश्यक असेल.

Diella AI Minister

तंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका

एआय मंत्र्यांची नियुक्ती करून, अल्बानियाने भविष्यातील राजकारण आणि प्रशासनात तंत्रज्ञानाची महत्त्वाची भूमिका काय असेल याबद्दल संदेश दिला आहे. हा प्रयोग यशस्वी होतो की नवीन समस्या निर्माण करतो याकडे जग आता लक्ष ठेवून आहे.

Diella AI Minister

हालचालीवर टीका

अल्बेनियामध्ये संवैधानिक पदावर सॉफ्टवेअर प्रोग्रामची नियुक्ती करणे लोकशाही आणि जबाबदारीच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करते असा युक्तिवाद करून, या हालचालीवर टीका झाली नाही.

Diella AI Minister

निर्णय

सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की: जर एआयने चुकीचा निर्णय घेतला तर कोणाला जबाबदार धरले जाईल: तांत्रिक टीम, सरकार की एआय सिस्टम स्वतः?

Diella AI Minister

