गुगलवर रात्रीच्या वेळी सगळ्यात जास्त काय सर्च झालं? 2025 वर्षाचा शॉकिंग डेटा लिक

गुगलची 'इयर इन सर्च' यादी

गुगल दरवर्षी डिसेंबरमध्ये 'Year in Search' नावाची यादी जाहीर करते, ज्यात संपूर्ण दिवसातील सरासरी सर्वाधिक शोधलेल्या गोष्टींचा समावेश असतो.

वर्षअखेरीस गुगल सर्च ट्रेंड

२०२५ च्या धक्कादायक रेकॉर्डने जग हादरले, गुगलवर रात्रीच्या वेळेस सर्वांत जास्त काय सर्च झाले याबद्दल उत्सुकता वाढली.

रात्रीच्या सर्चची वेगळी यादी

रात्रीच्या विशिष्ट वेळेतील सर्चची वेगळी अधिकृत यादी गुगल सहसा देत नाही, पण २०२५ च्या ट्रेंड्सनुसार काही विषय रात्रीच्या वेळेत लोक बहुधा शोधत होते.

जेमिनी एआय (Gemini AI)

२०२५ मध्ये गुगलच्या जेमिनी एआय बद्दल रात्रीच्या वेळी सर्वाधिक सर्च झाले

केपॉप डेमॉन हंटर्स

रात्रीच्या शांततेत 'केपॉप डेमॉन हंटर्स' या चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि कथानकाबद्दल उत्साही शोध झाले, ज्याने मनोरंजन प्रेमींना आकर्षित केले.

लबूब डॉल

लोकांनी रात्री 'माझे लबूब खरे आहे का?' असा शोध घेऊन व्हायरल लबूब डॉल फसवणुकीबद्दल जाणून घेतले.

आयफोन 17 फीचर्स

नवीन आयफोन 17 च्या कॅमेरा आणि फीचर्सबद्दल रात्रीच्या वेळी तांत्रिक शोध वाढले, ज्याने गॅझेट प्रेमींना जागृत ठेवले.

चार्ली किर्क हत्या

चार्ली किर्कच्या हत्येच्या घटनेबद्दल रात्रीच्या वेळी विस्तृत माहिती शोधली गेली, ज्याने राजकीय चर्चांना चालना दिली.

'tell me...' how to;...प्रश्न

मला सांगा...' येथून सुरू होणाऱ्या प्रश्नांपासून ७०% तर 'मी हे कसे करू...' मध्ये २५% वाढ झाली, ज्यात रात्री वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आणि पर्सनल सल्ल्याचे सर्च होते.

