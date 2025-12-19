गुगलवर रात्रीच्या वेळी सगळ्यात जास्त काय सर्च झालं? 2025 वर्षाचा शॉकिंग डेटा लिक

Saisimran Ghashi
गुगल दरवर्षी डिसेंबरमध्ये 'Year in Search' नावाची यादी जाहीर करते, ज्यात संपूर्ण दिवसातील सरासरी सर्वाधिक शोधलेल्या गोष्टींचा समावेश असतो.
Year-End Google Search Trends
esakal
२०२५ च्या धक्कादायक रेकॉर्डने जग हादरले, गुगलवर रात्रीच्या वेळेस सर्वांत जास्त काय सर्च झाले याबद्दल उत्सुकता वाढली.
Google's 'Year in Search' List
esakal
रात्रीच्या विशिष्ट वेळेतील सर्चची वेगळी अधिकृत यादी गुगल सहसा देत नाही, पण २०२५ च्या ट्रेंड्सनुसार काही विषय रात्रीच्या वेळेत लोक बहुधा शोधत होते.
No Separate List for Night Searches
esakal
२०२५ मध्ये गुगलच्या जेमिनी एआय बद्दल रात्रीच्या वेळी सर्वाधिक सर्च झाले
Gemini AI Revolution
esakal
रात्रीच्या शांततेत 'केपॉप डेमॉन हंटर्स' या चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि कथानकाबद्दल उत्साही शोध झाले, ज्याने मनोरंजन प्रेमींना आकर्षित केले.
KPop Demon Hunters
esakal
लोकांनी रात्री 'माझे लबूब खरे आहे का?' असा शोध घेऊन व्हायरल लबूब डॉल फसवणुकीबद्दल जाणून घेतले.
Labubu Toys Authenticity
esakal
नवीन आयफोन 17 च्या कॅमेरा आणि फीचर्सबद्दल रात्रीच्या वेळी तांत्रिक शोध वाढले, ज्याने गॅझेट प्रेमींना जागृत ठेवले.
iPhone 17 Features
esakal
चार्ली किर्कच्या हत्येच्या घटनेबद्दल रात्रीच्या वेळी विस्तृत माहिती शोधली गेली, ज्याने राजकीय चर्चांना चालना दिली.
Charlie Kirk Assassination
esakal
मला सांगा...' येथून सुरू होणाऱ्या प्रश्नांपासून ७०% तर 'मी हे कसे करू...' मध्ये २५% वाढ झाली, ज्यात रात्री वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आणि पर्सनल सल्ल्याचे सर्च होते.
'Tell Me About...' and 'How Do I...' Questions
esakal
Ghee-honey homemade Lip balm for natural pink lips
esakal