Google वर स्वतःचा Mobile Number Search करा; ‘हे’ दिसत असेल तर सावध व्हा

Apurva Kulkarni
गुगलवर आपण अनेक गोष्टी सर्च करत असतो. कधी कधी आपण आपली वैयक्तिक माहिती देखील शेअर करत असतो.
GOOGLE PHONE NUMBER PRIVACY
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तुम्ही कधी स्वत:चा नंबर गुगलवर सर्च केलाय का? तर 'या' गोष्टी दिसत असतील तर वेळीच सावध व्हा.
MOBILE NUMBER PRIVACY
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जर गुगलवर नंबर सर्च केल्यास तुमचं बँकेचं अकाऊंट, युपीआय आयडी किंवा आर्थिक गोष्टींची माहिती दिसत असेल तर सावध व्हा.
PERSONAL INFORMATION ON GOOGLE
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जर गुगलवर नंबर सर्च केला आणि तुमचा घराच पत्ता, नाव दिसू लागला तर काळजी घ्या. कारण गुन्हेगारांना थेट तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याच मार्ग मिळण्यासारखं आहे.
GOOGLE PERSONAL INFORMATION REMOVAL
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जर तुम्ही तुमचा नंबर सर्च केला आणि फोटो दिसला किंवा तुमचं इंन्टाग्राम फेसबुक अकाऊंट दिसलं तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो.
REMOVE PHONE NUMBER FROM GOOGLE
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काही वेळा नंबर गुगलवर टाकल्यास तुमचे कॉल डिटेल्स किंवा मॅसेज दिसतात. असं होतं असेल तर डेटा लीक होण्याशी शक्यता असते.
GOOGLE PRIVACY PROTECTION
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गुगलकडून माहिती हटवायची. गुगलकडे असं एक टूल आहे ज्यामुळे तुम्ही वैयक्तिक माहिती हटवण्याची विनंती करू शकतात.
PHONE NUMBER SEARCH,
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EGG RECIPES
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