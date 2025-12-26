आधी घाबराल मग हसाल! Googleवर 67 सर्च केल्यावर काय होतं? एकदा Try करून बघाच

Payal Naik

गूगलबद्दल ठाऊक नाही

आजच्या काळात एकही व्यक्ती सापडणार नाही ज्याला गूगलबद्दल ठाऊक नाही. दररोज अनेकजण काहींना काही सर्च करण्यासाठी त्याचा वापर करत असतो.

ट्रिक्स आणि मॅजिक

पण तुम्हाला माहीत आहेत का गूगलमध्ये अशा काही ट्रिक्स आणि मॅजिक आहेत ज्याबद्दल युझर्सना ठाऊक नसतं.

चकीत

असाच एक गूगलचा फिचर सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. जो पाहून सगळेच चकीत झालेत.

६७ हा आकडा

सध्या सगळेच गूगलवर ६७ हा आकडा सर्च करत आहेत. पण यामागे काय कारण आहे?

तुम्ही घाबराल

67 या नंबरचा आकडा तुम्ही गुगल सर्च केलात तर क्षणभर तुम्ही घाबराल पण नंतर तुमच्या चेहऱ्यावर हसू फुटेल.

67 किंवा 6-7 टाइप करा

गुगल सर्च बारमध्ये 67 किंवा 6-7 टाइप करा. सर्च रिझल्ट्स दिसताच, तुमच्या कंप्युटर किंवा मोबाईल तसेच टॅबलेट स्क्रीन अचानक काही सेकंदांसाठी हलू लागते.

हसू

अचानक स्क्रिन हलल्याने आपण सुरुवातीला घाबरतो. मात्र नंतर आपल्याला हसू येतं.

फोनवरही

ही ट्रिक केवळ कंप्युटर/लॅपटॉपवरच नाही तर फोनवरही काम करते. काळजी करण्याची गरज नाही.

हार्डवेअर समस्या

ही कोणतीही हार्डवेअर समस्या नाही, तर हे एक गुगलच मजेदार फिचर आहे. जे पूर्णपणे मनोरंजनासाठी आहे.

