गोरिला स्वतःची छाती का बडवतात? काय आहे कारण?

सकाळ डिजिटल टीम
चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे गोरिलांचे छाती बडवणे हा निव्वळ राग नसून, ते त्यांच्या आपापसातील संवादाचे (Communication) एक मुख्य माध्यम आहे.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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गोरिला छाती बडवताना हाताच्या मुठी न वळवता हात वाकवून (Cup shape) पोकळ करतात, ज्यामुळे ढोलासारखा खूप मोठा घुमणारा आवाज निर्माण होतो.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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१२ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रौढ गोरिला नराच्या पाठीवर रुपेरी-पांढरे केस येतात, ज्याला 'सिल्व्हरबॅक' म्हणतात; हा २५ ते ३० गोरिलांच्या कुटुंबाचा मुख्य नेता असतो.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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घनदाट जंगलात दूरवर न दिसल्याने छाती बडवून केलेला आवाज १ किमीपेक्षा जास्त दूर जातो, ज्याद्वारे 'सिल्व्हरबॅक' नर संपूर्ण समूहाला धोक्याची सूचना देतो.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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दोन विरोधी गटांतील गोरिला नर आमनेसामने आल्यावर थेट हल्ला न करता छाती बडवून ताकद दाखवतात, ज्यामुळे कमजोर नर माघार घेतो आणि जीवघेणे युद्ध टळते.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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गोरिलाच्या आकारानुसार आवाजाची वारंवारता (Frequency) ठरते; मोठा अन् ताकदवान गोरिला अधिक खोल (Deep) आवाज काढून इतरांना आपल्या ताकदीचा अंदाज देतो.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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गटाचा मुख्य नर (सिल्व्हरबॅक) आपली शारीरिक सुदृढता आणि कुटुंबाचे रक्षण करण्याची क्षमता दाखवून माद्यांना आकर्षित करतो आणि विश्वास निर्माण करतो.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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अनेकदा मुख्य सिल्व्हरबॅक गोरिला छाती बडवून गटातील सदस्यांना "आता निघण्याची वेळ झाली आहे" किंवा "माझ्या मागे या" असा स्पष्ट संदेश देतो.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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गोरिलांच्या DNAमध्ये मानवाशी ९८% साम्य असते; ते मानवाप्रमाणेच हसू शकतात, भावना व्यक्त करू शकतात आणि अगदी लहान गोरिलाही छाती बडवण्याचा सराव करतात.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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प्रचंड ताकद आणि मोठे सुळे दात असूनही गोरिला शांत स्वभावाचे असतात आणि ते प्रामुख्याने पाने, फळे आणि बांबू खाऊन जगतात.
Why Do Gorillas Beat Their Chests?
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