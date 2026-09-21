जगात कबुतरांच्या किती प्रजाती आहेत? पाळीव कबुतरांचा इतिहास काय?

सकाळ डिजिटल टीम
जगात आढळणारे सर्व कबूतर आणि फाख्ता (डव्ह) हे पक्षीशास्त्रानुसार 'कोलंबीडे' (Columbidae) या एकाच कुटुंबाशी संबंधित आहेत.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
आंतरराष्ट्रीय पक्षीशास्त्र समितीनुसार (IOC) जगभरात कबुतर आणि फाख्ता यांच्या तब्बल ३५२ नैसर्गिक वन्य प्रजाती मान्य करण्यात आल्या आहेत.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
सामान्यपणे या कुटुंबातील मोठ्या आकाराच्या पक्ष्याला 'कबूतर' आणि लहान आकाराच्या पक्ष्याला 'होला' किंवा 'फाख्ता' म्हटले जाते.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
उत्तर आणि दक्षिण ध्रुव (अंटार्क्टिका) हे बर्फाच्छादित प्रदेश वगळता हे पक्षी जगभरात सगळीकडे सहजपणे आढळतात.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
हजारो वर्षांपासून मानवाने केलेल्या विशेष प्रजननामुळे जगभरात पाळीव कबुतरांच्या शेकडो वेगवेगळ्या जाती आणि विविध रंगरूपे विकसित झाली आहेत.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
या पक्षांच्या अनेक प्रजाती शहरांमध्ये माणसांच्या आसपास राहतात, ज्यामध्ये 'रॉक पिजन' हा जगातील बहुतांश शहरांमध्ये सर्वाधिक दिसणारा कबूतर आहे.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
कबुतरांच्या काही प्रजाती फक्त शहरांमध्येच नाही, तर दाट जंगलांमध्ये, उंच पर्वतांमध्ये आणि दुर्गम समुद्री बेटांवरही नैसर्गिकरीत्या राहतात.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
या पक्षांच्या शरीराचा रंग पांढरा, तपकिरी, काळा, हिरवा किंवा अनेक रंगांचे मिश्रण असतो, तसेच काही प्रजाती खूप लहान तर काही खूप मोठ्या असतात.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
वेगवेगळ्या भौगोलिक प्रदेशात राहणाऱ्या कबुतरांच्या प्रजातींमध्ये त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि राहण्याची पद्धतही वेगवेगळी असते.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
मानवी संस्कृतीशी अत्यंत जवळचा संबंध असलेला हा पक्षी वातावरणातील बदलांशी सहज जुळवून घेणारा मानला जातो.
How Many Pigeon Species Exist?
sakal
कोथिंबिरीचे पाणी केसांना लावल्याने केस लांब होतात का?
Coriander Water for Hair Growth
sakal