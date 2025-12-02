संचारसाथी द्वारे सरकार तुमच्या मोबाईलमधील या गोष्टींवर ठेवणार नजर; जाणून घ्या

Yashwant Kshirsagar
सरकारने देशातील स्मार्टफोनमध्ये संचार साथी अॅप प्री-इंस्टॉल केलेले असावे असे सांगितले होते पण ते आता ऐच्छिक केले आहे.
संचार साथीद्वारे सरकार तुमच्या मोबाईलमध्ये नेमके काय निरीक्षण करू शकते? चला जाणून घेऊया.
या अॅपचे प्राथमिक कार्य सायबर सुरक्षा आणि फसवणूक प्रतिबंध घालणे आहे. हे टेलिकॉम वापरकर्त्यांना सिम गैरवापर, मोबाइल चोरी आणि डिजिटल घोटाळ्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या देशव्यापी प्रणालीचा एक भाग आहे.
हे अॅप तुमचे कॉल टॅप करणार नाही, तुमचे संदेश स्कॅन करणार नाही किंवा तुमचा वैयक्तिक डेटा वाचणार नाही. ते केवळ टेलिकॉम ओळख पडताळणी आणि डिव्हाइस वैधतेवर लक्ष केंद्रित करते.
जर कोणी तुमच्या आधार किंवा इतर कोणत्याही आयडीचा वापर करून सिम कार्डची फसवणूक करून नोंदणी केली असेल, तर तुम्हाला या अॅप्लिकेशनद्वारे ताबडतोब सूचित केले जाईल.
सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टरद्वारे, संचार साथी अधिकाऱ्यांना त्यांचे आयएमईआय नंबर ब्लॉक करून हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले फोन ट्रॅक करण्यास आणि अक्षम करण्यास मदत करते.
चक्षू फीचर हे सरकारचे नवीन डिजिटल वॉचडॉग आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला संशयास्पद एसएमएस, व्हॉट्सअॅप मेसेज किंवा ओटीपी घोटाळ्याचा प्रयत्न तसेच फसवा कॉल येतो तेव्हा तुम्ही संचार साथीद्वारे त्याची तक्रार करू शकता.
सरकारचे म्हणणे आहे की संचार साथी हेरगिरीच्या उद्देशाने डिझाइन केलेले नाही. ते तुमच्या कोणत्याही खाजगी कंटेंटचे निरीक्षण करत नाही.
त्याची व्याप्ती टेलिकॉम ओळख, डिव्हाइस वैधता आणि फसवणूक अहवालापर्यंत विस्तारते. हे अॅप अनिवार्य करण्यात आले होते पण आता ते ऐच्छिक करण्यात आले आहे.
