सोन्याचा रंग पिवळाच का असतो ? ९९ टक्के लोकांना माहित नाही

Yashwant Kshirsagar

पिवळा रंग

सोन्याचा रंग पाहणाऱ्या प्रत्येकालाच तो पिवळा का असतो याचे आश्चर्य वाटते.

इलेक्ट्रॉन

बुद्धिमान लोकही याचे उत्तर देऊ शकत नाहीत, याचे खरे कारण त्याच्या इलेक्ट्रॉनमध्ये असते.

प्रकाश

सोन्यात निळे, जांभळे आणि लाल इलेक्ट्रॉन असतात जे प्रकाशाच्या संपर्कात येतात

रंग

उरलेला प्रकाश आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचतो आणि पिवळा रंग चमकू लागतो.

डोळे

निळा रंग सोने खाऊन टाकतो आणि पिवळा रंग बाहेर पडून आपल्या डोळ्यांत प्रवेश करतो.

सफेद प्रकाश

यामुळेच पांढऱ्या प्रकाशातही सोने नेहमीच पिवळे दिसते.

धातू

दुसरे धातू धातू मिसळले तरी ते लाल, गुलाबी, पांढरे, हिरवे किंवा अगदी काळे देखील होऊ शकते.

शुद्ध सोने

पण शुद्ध सोने कधीही त्याचा पिवळा रंग सोडत नाही.

नैसर्गिक मेकअप

आता तुम्हाला समजले असेल की पिवळा रंग हा सोन्याचा नैसर्गिक मेकअप आहे, जो कधीही फिकट होत नाही.

