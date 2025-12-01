सोन्याचा रंग पिवळाच का असतो ? ९९ टक्के लोकांना माहित नाही

Yashwant Kshirsagar
सोन्याचा रंग पाहणाऱ्या प्रत्येकालाच तो पिवळा का असतो याचे आश्चर्य वाटते.
बुद्धिमान लोकही याचे उत्तर देऊ शकत नाहीत, याचे खरे कारण त्याच्या इलेक्ट्रॉनमध्ये असते.
सोन्यात निळे, जांभळे आणि लाल इलेक्ट्रॉन असतात जे प्रकाशाच्या संपर्कात येतात
उरलेला प्रकाश आपल्या डोळ्यांपर्यंत पोहोचतो आणि पिवळा रंग चमकू लागतो.
निळा रंग सोने खाऊन टाकतो आणि पिवळा रंग बाहेर पडून आपल्या डोळ्यांत प्रवेश करतो.
यामुळेच पांढऱ्या प्रकाशातही सोने नेहमीच पिवळे दिसते.
दुसरे धातू धातू मिसळले तरी ते लाल, गुलाबी, पांढरे, हिरवे किंवा अगदी काळे देखील होऊ शकते.
पण शुद्ध सोने कधीही त्याचा पिवळा रंग सोडत नाही.
आता तुम्हाला समजले असेल की पिवळा रंग हा सोन्याचा नैसर्गिक मेकअप आहे, जो कधीही फिकट होत नाही.
