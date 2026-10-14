राज्यपालांना किती वेतन मिळतं? सरकारकडून कोणत्या सुविधा दिल्या जातात?

सकाळ डिजिटल टीम
देशातील सहा राज्यांमध्ये नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आलीय. आता त्यांच्या वेतनाची आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची चर्चा सुरू झालीय.
governor salary
Esakal
राज्यपालांना दरमहा ३ लाख ५० हजार रुपये वेतन मिळते आणि त्यावर आयकर आकारला जात नाही.
governor salary
Esakal
राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान राजभवनात असते. त्याच्या देखभालीचा खर्च सरकार करते.
governor salary
Esakal
राज्यपालांना उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था आणि सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून दिले जातात.
governor salary
Esakal
अधिकृत कामांसाठी राज्यपालांना वाहन आणि चालकाची सुविधा सरकारकडून उपलब्ध करून दिली जाते.
governor salary
Esakal
अधिकृत दौऱ्यांदरम्यान हवाई, रेल्वे किंवा रस्ते प्रवासाचा खर्च सरकारकडून केला जातो.
governor salary
Esakal
राज्यपाल आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तज्ज्ञ उपचारांसह मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतात.
governor salary
Esakal
कार्यालयीन कामासाठी सचिव, सहाय्यक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची सुविधा तसेच दूरध्वनी-इंटरनेटचा खर्च सरकार करते.
governor salary
Esakal