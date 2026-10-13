साप कशाला घाबरतात? कोणत्या गोष्टीपासून दूर पळतात?

सकाळ डिजिटल टीम
काही उग्र वास सापाला नकोसे वाटतात, त्यामुळे असा उग्र वास येणाऱ्या परिसरातून ते दूर जातात.
Snakes
Esakal
लसणाचा तीव्र वास सापांना सहन होत नाही. यामुळे साप दूर जाण्यासाठी घराभोवती त्याचा वापर केला जातो.
Snakes
Esakal
कांद्याचा उग्र वासही सापांना दूर ठेवण्यासाठी घराच्या आसपास वापरला जातो.
Snakes
Esakal
दालचिनीच्या तेलाचा तीव्र सुगंध सापांना नकोसा वाटतो आणि परिसरात वापरला जातो.
Snakes
Esakal
लिंबाच्या साली किंवा त्याच्या तीव्र सुगंधामुळे साप परिसरापासून दूर राहतात.
Snakes
Esakal
फिनाइलसारख्या तीव्र वासाचा वापर सापांना घरापासून दूर ठेवण्यासाठी केला जातो.
Snakes
Esakal
काही सुगंधी रोपांचा वास सापांना आवडत नसल्याने ती घराजवळ लावली जातात.
Snakes
Esakal
मुंगूस हा सापांचा नैसर्गिक शत्रू मानला जातो आणि साप त्याच्यापासून सावध राहतात.
Snakes
Esakal
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