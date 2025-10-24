देशी तूप बनवताना हे पानं घाला अन् मिळवा 5 फायदे!

Aarti Badade

देशी तुपाचे महत्त्व

देशी तूप (Ghee) हे भारतीय स्वयंपाकघरातील वैभव मानले जाते.आजही अनेक घरात ताजे आणि शुद्ध तूप बनवले जाते, कारण ते आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे.

तुपामध्ये पान का?

अनेक लोक तूप बनवताना त्यात सुपारीची पाने (Betel Leaf) घालतात.हा आजी-आजोबांच्या पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला एक जुना घरगुती उपाय आहे.

दीर्घकाळ टिकते

सुपारीच्या पानांमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म असतात.यामुळे तूप दीर्घकाळ स्वच्छ आणि सुरक्षित राहते, ते लवकर खराब होत नाही.

बॅक्टेरिया प्रतिबंध

तूप बनवताना सुपारीचे पान घातल्याने बॅक्टेरियाच्या वाढीस नैसर्गिकरित्या प्रतिबंध येतो.यामुळे तुपाचे आयुष्यमान (Shelf Life) नैसर्गिकरित्या वाढते.

नैसर्गिक सुगंध आणि चव

तुपामध्ये सुपारीची पाने घातल्याने त्याला एक सूक्ष्म आणि नैसर्गिक सुगंध येतो.यामुळे तुपाची चव आणि सुगंध दोन्ही वाढतात.

पचनास मदत

आयुर्वेदानुसार, सुपारीच्या पानांमध्ये नैसर्गिक पचन (Digestion) आणि थंडावा देणारे गुणधर्म असतात.या पानांचे गुणधर्म तुपात विरघळतात, ज्यामुळे तूप पचनासाठी चांगले होते.

ओलावा शोषून घेते

सुपारीची पाने तुपातील अतिरिक्त ओलावा (Moisture) शोषून घेतात.ओलावा कमी झाल्यामुळे तूप जास्त काळ खराब न होता साठवता येते.

