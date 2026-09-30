छातीत कफ अन् रात्रभर खोकला? मग आजीचे ‘हे’ उपाय नक्की ट्राय करा

Anushka Tapshalkar
ऋतू बदलताना सर्दी, खोकला, घसा खवखवणे आणि छातीत कफ साचण्याचा त्रास वाढू शकतो. काही घरगुती उपायांमुळे घशाला आराम मिळण्यास आणि कफ सैल होण्यास मदत होऊ शकते.
Cough in Chest
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एक चमचा मधामध्ये थोडे किसलेले आले मिसळा. हे मिश्रण थोड्या प्रमाणात घेता येते. हवे असल्यास कोमट पाण्यात मिसळूनही घेऊ शकता.
Honey Ginger Remedy
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एक चमचा मधामध्ये चिमूटभर काळी मिरी मिसळा. खोकल्यामुळे होणारी घशाची खवखव कमी करण्यासाठी हा पारंपरिक उपाय वापरला जातो.
Honey and Black Pepper Remedy
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कफामुळे नाक किंवा घसा चोंदला असल्यास वाफ घेतल्याने स्राव सैल होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, अतिशय गरम वाफ घेणे टाळा.
Nebulization
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घशात खवखव किंवा चिकटपणा जाणवत असल्यास कोमट पाण्याच्या गुळण्या करा. यामुळे घशाला आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.
Gargling with Luke Warm Water
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कोमट पाणी आणि इतर द्रवपदार्थ घेत राहिल्याने घसा ओलसर राहण्यास मदत होते. मात्र, कफ कमी करण्यासाठी कोणताही घरगुती उपाय हमखास काम करतोच असे नाही.
Liquid Food
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कफ किंवा खोकला दीर्घकाळ टिकत असेल, ताप, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत दुखणे किंवा रक्तमिश्रित कफ दिसत असेल तर घरगुती उपायांवर अवलंबून राहू नका. वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Lentils for Skin and Hair
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