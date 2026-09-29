फक्त स्वयंपाकासाठी नाही! त्वचा आणि केसांसाठीही गुणकारी आहे मसूर डाळ

Anushka Tapshalkar
मसूर डाळीत प्रोटीन, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. त्यामुळे त्वचेचा निस्तेजपणा कमी होऊन त्वचा फ्रेश आणि चमकदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.
Glowing Skin
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मसूर डाळीची पावडर नैसर्गिक एक्सफोलिएटरसारखी काम करू शकते. त्यामुळे त्वचेवरील मृत पेशी, धूळ आणि अशुद्धता दूर होऊन त्वचा मऊ दिसण्यास मदत होते.
Dead Skin
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मसूर डाळीचे फेसपॅक पारंपरिकरित्या टॅनचा दिसणारा प्रभाव कमी करण्यासाठी वापरले जातात. नियमित वापरामुळे त्वचेचा पोत आणि टोन अधिक एकसमान दिसण्यास मदत होऊ शकते.
Tanning Aid
मसूर डाळीची बारीक पावडर त्वचेवरील अतिरिक्त तेल आणि अशुद्धता शोषून घेण्यास मदत करू शकते. त्यामुळे ऑयली किंवा कॉम्बिनेशन स्किनसाठी ती उपयुक्त ठरू शकते.
Soft and Oil Free Skin
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मसूर डाळ प्रोटीनचा चांगला स्रोत आहे. आहारातून पुरेसे प्रोटीन मिळाल्यास केसांच्या स्ट्रँड्सची ताकद आणि एकूण केसांचे आरोग्य टिकवण्यास मदत होते.
Strong Hair
sakal
मसूर डाळीचा हेअर पॅक दही किंवा अॅलोव्हेरा यांसारख्या मॉइश्चरायझिंग घटकांसोबत वापरल्यास कोरडे आणि रफ केस अधिक मऊ व मॅनेजेबल दिसू शकतात.
Frizzy Hair
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मसूर डाळीत प्रोटीन, आयर्न आणि इतर पोषक घटक असतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून तिचे सेवन केल्याने केसांच्या वाढीसाठी आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत होऊ शकते.
Hair Growth
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Name of the Space Between Eyebrows
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