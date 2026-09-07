हिरवा, लाल, निळा, पिवळा... विजेच्या मीटरवर चार रंगाचे दिवे का असतात?

Mansi Khambe

मीटरवरील दिवे

वीज मीटरवर विविध दिवे लागलेले असतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की हे छोटे दिवे तुम्हाला विजेबद्दल महत्त्वाच्या गोष्टी देखील सांगू शकतात?

Meter Light Meaning

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कार्य

मीटरच्या उत्पादक आणि मॉडेलनुसार, घरातील मीटरवर हिरवे, लाल, निळे किंवा पिवळे दिव्यांचे वेगवेगळे अर्थ असतात. काही दिवे वीजपुरवठा, काही दिवे वीज वापर तर काही दिवे समस्या किंवा धोक्याची सूचना देतात.

Meter Light Meaning

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ESakal

हिरवा दिवा

मीटरवरील हिरवा दिवा सामान्यतः हे दर्शवतो की मीटरला वीजपुरवठा होत आहे. जर घरात वीज असेल आणि हा दिवा लागलेला असेल, तर ते सामान्यतः सामान्य आहे.

Meter Light Meaning

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ESakal

लाल दिवा

मीटर्समधील लाल दिवा विजेच्या प्रमाणाशी संबंधित असतो. जर एसी, कूलर, मोटर्स, रेफ्रिजरेटर्स आणि इतर उपकरणांसारखी अनेक विद्युत उपकरणे एकाच वेळी चालू असतील, तर हा दिवा वेगाने लुकलुकू शकतो.

Meter Light Meaning

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ESakal

निळा दिवा

अनेक डिजिटल मीटर्समध्ये पल्सेससाठी निळा दिवा असतो. वीज वापरली जात असताना हा दिवा लुकलुकतो. म्हणजेच घरात जितकी जास्त वीज वापरली जाईल, तितक्या वेगाने दिवा लुकलुकू शकतो.

Meter Light Meaning

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ESakal

पिवळा दिवा

अनेक मीटर्समधील पिवळा दिवा चेतावणी किंवा अलार्मच्या उद्देशाने वापरला जातो. याचा नेमका अर्थ मीटरच्या मॉडेलवर अवलंबून असतो.

Meter Light Meaning

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ESakal

रिव्हर्स लाईट

काही स्मार्ट मीटरमध्ये रिव्हर्स लाईट असतो. जेव्हा वीज उलट दिशेने वाहत असते, तेव्हा हे उपयुक्त ठरू शकते. हा इंडिकेटर विशेषतः सोलर पॅनलच्या कनेक्शनमध्ये दिसतो.

Meter Light Meaning

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ESakal

टॅम्पर किंवा फॉल्ट लाईट

मीटरमधील तांत्रिक समस्या दर्शवण्यासाठी टॅम्पर किंवा फॉल्ट लाईट देखील असतो. जर असा दिवा सतत चालू असेल किंवा मीटरवर चेतावणी दिसत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.

Meter Light Meaning

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ESakal

निरीक्षण

तथापि, जर तुम्हाला शंका असेल की मीटर गरजेपेक्षा जास्त युनिट्स मोजत आहे, तर तुमच्या घरातील सर्व विद्युत उपकरणे बंद करा आणि काही वेळ मीटरचे निरीक्षण करा.

Meter Light Meaning

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ESakal

युनिट्स

जर मीटरमध्ये अजूनही जास्त युनिट्स दिसत असतील, तर वीज विभागाकडून मीटरची तपासणी करून घ्या.

Meter Light Meaning

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ESakal

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Slowest Speed Train

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