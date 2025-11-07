हिरवी, पिवळी की लाल? जाणून घ्या कोणती शिमला मिरची आहे हेल्थसाठी बेस्ट!

Monika Shinde

रंगीत शिमला मिरची

हिरवे, पिवळे आणि लाल शिमला मिरची केवळ दिसायलाच सुंदर नसून पौष्टिकतेनेही समृद्ध आहेत. जाणून घ्या कोणते सर्वात फायदेशीर आहे

हिरवी शिमला मिरची

हिरवी शिमला मिरचीची मूळ रेसिपी व्हिटॅमिन सी, के आणि फायबरने समृद्ध आहे. फक्त वजन कमी करण्यास मदत करते.

पचनासाठी चांगल्या असतात

हिरव्या मिरचीमधील फायबर आतड्यांचे आरोग्य सुधारते, पोट स्वच्छ ठेवते आणि हृदयाचे आरोग्य राखते. फक्त डोळ्यांसाठी योग्य.

पिवळी शिमला मिरची

पिवळ्या शिमला मिरचीमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि बीटा-कॅरोटीन असते. ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि त्वचेला चमक देते.

व्हिटॅमिन सी

एका पिवळ्या शिमला मिरचीमध्ये सुमारे १५० मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते. नियमित सेवनाने शरीराला ऊर्जा आणि ताजेपणा मिळतो.

लाल शिमला मिरची

लाल शिमला मिरची खूप तिखट असते. यामध्ये व्हिटॅमिन ए, सी आणि लायकोपीन मुबलक प्रमाणात असते.

हृदय आणि त्वचेसाठी फायदेशीर

लाल मिरचीतील लायकोपिन हे एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडेंट आहे. ते हृदयाचे रक्षण करते आणि त्वचा तरुण ठेवते.

तुमच्या बागेत जरूर लावा ही 5 औषधी वनस्पती

येथे क्लिक करा