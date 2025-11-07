हिरवी, पिवळी की लाल? जाणून घ्या कोणती शिमला मिरची आहे हेल्थसाठी बेस्ट!

Monika Shinde
हिरवे, पिवळे आणि लाल शिमला मिरची केवळ दिसायलाच सुंदर नसून पौष्टिकतेनेही समृद्ध आहेत. जाणून घ्या कोणते सर्वात फायदेशीर आहे
हिरवी शिमला मिरचीची मूळ रेसिपी व्हिटॅमिन सी, के आणि फायबरने समृद्ध आहे. फक्त वजन कमी करण्यास मदत करते.
हिरव्या मिरचीमधील फायबर आतड्यांचे आरोग्य सुधारते, पोट स्वच्छ ठेवते आणि हृदयाचे आरोग्य राखते. फक्त डोळ्यांसाठी योग्य.
पिवळ्या शिमला मिरचीमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि बीटा-कॅरोटीन असते. ते रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि त्वचेला चमक देते.
एका पिवळ्या शिमला मिरचीमध्ये सुमारे १५० मिलीग्राम व्हिटॅमिन सी असते. नियमित सेवनाने शरीराला ऊर्जा आणि ताजेपणा मिळतो.
लाल शिमला मिरची खूप तिखट असते. यामध्ये व्हिटॅमिन ए, सी आणि लायकोपीन मुबलक प्रमाणात असते.
लाल मिरचीतील लायकोपिन हे एक शक्तिशाली अँटिऑक्सिडेंट आहे. ते हृदयाचे रक्षण करते आणि त्वचा तरुण ठेवते.