तुमच्या बागेत जरूर लावा ही 5 औषधी वनस्पती

Monika Shinde
घरच्या बागेत फक्त हिरवेगार झाडेच नव्हे, तर आरोग्यासाठी फायदेशीर औषधी वनस्पती लावल्यास तुमच्या जेवणाची चव वाढते आणि शरीराला नैसर्गिक फायदेही मिळतात. चला, जाणून घेऊया त्या ५ महत्वाच्या वनस्पती
कोथंबीर जेवणाला एक विशेष सुगंध देते. भाज्या, सूप किंवा सॅलडमध्ये ते घालल्याने तुमच्या जेवणाची चव वाढते. लहान कुंड्या सहज वाढतात आणि घराचे अंगण हिरवेगार दिसते.
बागेत कढीपत्ता लावले पाहिजे. याने जेवणाला नवा स्वाद मिळतो. हे झाड त्वचा आणि केसांसाठी फायदेशीर आहे, ते खूप ओलसर भागात टिकते आणि वर्षभर हिरवे राहते.
तुळशीचा वापर केवळ औषध म्हणूनच नाही तर अन्न म्हणूनही केला जातो. पान चहा, सूप किंवा पास्तामध्ये तुळस घातल्याने जेवणाची चव वाढते. घरातील बागेत सहज वाढते.
पुदिन्याची पाने ताजी सुगंध देतात. कोशिंबीर, चटणी किंवा सॅलडमध्ये ५-६ पान घातल्यानंतर पदार्थाची चव सुधारते. लहान कुंड्यांमध्ये पुदिन्याचे झाड सहज वाढते.
कसुरी मेथीची पाने खाणाऱ्या व्यक्तीला एक विशेष चव देतात. भाजी, पुलाव, पनीर किंवा बटाट्याच्या पदार्थांमध्ये याचा वापर केल्याने चव आणखी वाढते. घरातील बागेत सदाहरित झाडे लावणे सोपे आहे.