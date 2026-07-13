दररोज एक पेरू खाल्ला तर शरीरात कोणते बदल होतील?

Yashwant Kshirsagar
पोषक तत्वांची कमतरता दूर करण्यासाठी आपल्या आहारात फळांचा समावेश करण्याची शिफारस केली जाते. काही फळे केवळ चविष्टच नसतात, तर त्यांच्यामध्ये आरोग्याच्या समस्या दूर करण्याची शक्ती देखील असते.
Health Benefits of Guava
esakal
असेच एक फळ म्हणजे पेरू. हे हिरवे फळ व्हिटॅमिन सी, फायबर, पोटॅशियम, अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन ए, बी६ व फोलेट यांसारख्या शरीरासाठी फायदेशीर असलेल्या इतर अनेक पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे.
Health Benefits of Guava
esakal
तज्ज्ञांच्या मते, या फळात संत्र्यांपेक्षा चार पट जास्त व्हिटॅमिन सी असते, जे शरीरातील रक्तवाहिन्या स्वच्छ ठेवण्यास मदत करते.
Health Benefits of Guava
esakal
जर तुम्हाला आम्लपित्ताचा त्रास होत असेल, तर तुम्ही पेरू खाण्यास सुरुवात करू शकता. ते खाल्ल्याने आम्लपित्तापासून आराम मिळण्यास मदत होते.
Health Benefits of Guava
esakal
पेरुत फायबर देखील असते, जे पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठता दूर करण्यास मदत करते.
Health Benefits of Guava
esakal
पेरूमध्ये पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते, जे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे, जर तुम्हाला उच्च रक्तदाबाचा त्रास असेल, तर तुम्ही दररोज पेरू खाण्यास सुरुवात करू शकता.
Health Benefits of Guava
esakal
पेरूमध्ये बायोएक्टिव्ह संयुगे असतात, जे मधुमेही रुग्णांसाठी खूप फायदेशीर आहेत. शिवाय, त्याचा कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतो.
Health Benefits of Guava
esakal
पेरू हृदयासाठी एक वरदान आहे. त्यात विद्राव्य फायबर असते, जे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. त्यात अँटीऑक्सिडंट्स देखील असतात, जे हृदयाच्या पेशींचे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसानीपासून संरक्षण करतात.
Health Benefits of Guava
esakal
Markanda Mahadev Temple
Sakal