Guava Leaf Tea Benefits : पेरुच्या पानांचा काढा पिल्यास काय फायदे होतील?

Sandeep Shirguppe
अतिसार, अपचन आणि पोटदुखी कमी करण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते.
Guava Leaf Tea Benefits
esakal
तज्ज्ञांच्या मते पेरूच्या पानांचा अर्क जेवणानंतर रक्तातील साखरेची वाढ कमी करण्यास उपयुक्त ठरतात.
Guava Leaf Tea Benefits
esakal
कार्बोहायड्रेटचे पचन मंदावण्यास मदत होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यास सहाय्य होऊ शकते.
Guava Leaf Tea Benefits
esakal
संशोधनांनुसार खराब (LDL) कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास आणि हृदयाच्या आरोग्यास मदत होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
Guava Leaf Tea Benefits
esakal
पानांचा काढा किंवा गुळण्या केल्यास हिरड्यांची सूज, तोंडातील जंतू आणि दुर्गंधी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Guava Leaf Tea Benefits
esakal
अँटिऑक्सिडंट्समुळे मुरुम आणि त्वचेवरील सूज कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Guava Leaf Tea Benefits
esakal
अँटिऑक्सिडंट्स शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण देण्यास मदत करतात.
Guava Leaf Tea Benefits
esakal
२–४ कोवळी, स्वच्छ धुतलेली पाने चावून खाऊ शकता. किंवा ५–६ पाने पाण्यात १०–१५ मिनिटे उकळून त्याचा चहा पिऊ शकता.
Guava Leaf Tea Benefits
esakal
Steel Water Bottles
ESakal