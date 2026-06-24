Guava Leaf Tea Benefits : पेरूच्या पानांचा चहा खरचं उपयुक्त आहे का? काय फायदे होतील

Sandeep Shirguppe

मधुमेह नियंत्रणात मदत

पेरूच्या पानांतील फिनोलिक घटक शरीरातील अतिरिक्त साखर नियंत्रित करण्यास मदत करतात.

Guava Leaf Tea Benefits

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वजन कमी करण्यास उपयुक्त

या पानांतील बायोएक्टिव्ह घटक कार्बोहायड्रेट्सचे शोषण कमी करून कॅलरीचे प्रमाण नियंत्रित ठेवतात.

Guava Leaf Tea Benefits

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बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत

पेरूची पाने रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास आणि शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी करण्यास सहाय्यक ठरू शकतात.

Guava Leaf Tea Benefits

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esakal

अतिसारावर फायदेशीर

पेरूच्या पानांमधील गुणधर्म पोटाशी संबंधित समस्या कमी करण्यास आणि अतिसारावर आराम मिळवून देण्यास मदत करतात.

Guava Leaf Tea Benefits

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हिमोग्लोबिन वाढविण्यास मदत

पेरूच्या पानांचे सेवन शरीरातील हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

Guava Leaf Tea Benefits

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पुरुषांच्या प्रजननक्षमतेसाठी लाभदायक

अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे शुक्राणूंची गुणवत्ता आणि संख्या सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

Guava Leaf Tea Benefits

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पेरूच्या पानांचा चहा कसा बनवाल?

चार ताजी पाने स्वच्छ धुवून एक कप पाण्यात पाच मिनिटे उकळा. नंतर गाळून त्यात अर्धा लिंबू आणि थोडे मध घाला.

Guava Leaf Tea Benefits

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महत्त्वाची सूचना

पेरूच्या पानांचा चहा आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, मधुमेह किंवा इतर आजारांसाठी सुरू असलेली औषधे बंद करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

Guava Leaf Tea Benefits

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esakal

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