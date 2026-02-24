व्हिटॅमिन Cचा खजिना! रोज प्या पेरूचा ज्यूस अन् मिळवा 7 जबरदस्त फायदे

Aarti Badade

पोषक तत्वांचा खजिना

पेरूचा ज्यूस व्हिटॅमिन सी, फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियमचा एक नैसर्गिक आणि आरोग्यवर्धक स्रोत आहे.

रोगप्रतिकारशक्तीमध्ये वाढ

पेरूमध्ये संत्र्यापेक्षाही जास्त व्हिटॅमिन सी असल्याने ते संसर्गाशी लढण्याची शरीराची क्षमता वाढवते.

पचनक्रिया सुधारते

ज्यूसमध्ये असलेल्या मुबलक फायबरमुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि पचन संस्था सुरळीत कार्य करते.

हृदयाचे आरोग्य राखते

पोटॅशियमचे उच्च प्रमाण रक्तातील साखरेची पातळी आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रित करून हृदयविकाराचा धोका कमी करते.

त्वचा आणि डोळ्यांसाठी उत्तम

व्हिटॅमिन ए मुळे डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते आणि यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला नैसर्गिक चमक देतात.

वजन कमी करण्यासाठी मदत

कमी कॅलरी आणि उच्च फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.

महत्त्वाची खबरदारी

पेरूचा ज्यूस नेहमी ताज्या फळांपासून बनवावा आणि रक्तातील साखर वाढू नये म्हणून साखरेचा वापर टाळावा.

