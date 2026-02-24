व्हिटॅमिन Cचा खजिना! रोज प्या पेरूचा ज्यूस अन् मिळवा 7 जबरदस्त फायदे

Aarti Badade
पेरूचा ज्यूस व्हिटॅमिन सी, फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स आणि पोटॅशियमचा एक नैसर्गिक आणि आरोग्यवर्धक स्रोत आहे.
peru Guava juice benefits
Sakal
पेरूमध्ये संत्र्यापेक्षाही जास्त व्हिटॅमिन सी असल्याने ते संसर्गाशी लढण्याची शरीराची क्षमता वाढवते.
peru Guava juice benefits
Sakal
ज्यूसमध्ये असलेल्या मुबलक फायबरमुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि पचन संस्था सुरळीत कार्य करते.
peru Guava juice benefits
Sakal
पोटॅशियमचे उच्च प्रमाण रक्तातील साखरेची पातळी आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रित करून हृदयविकाराचा धोका कमी करते.
peru Guava juice benefits
sakal
व्हिटॅमिन ए मुळे डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते आणि यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेला नैसर्गिक चमक देतात.
peru Guava juice benefits
Sakal
कमी कॅलरी आणि उच्च फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
peru Guava juice benefits
Sakal
पेरूचा ज्यूस नेहमी ताज्या फळांपासून बनवावा आणि रक्तातील साखर वाढू नये म्हणून साखरेचा वापर टाळावा.
peru Guava juice benefits
sakal
Anemia symptoms and Low hemoglobin signs
Sakal