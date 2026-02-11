बद्धकोष्ठता ते शुगरपर्यंत फायदेशीर; आयुर्वेदातील 'हे' अमृतफळ रामबाण!

Aarti Badade
पेरू हे केवळ एक चविष्ट फळ नसून व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा खजिना आहे. म्हणूनच याला आयुर्वेदात 'अमृतफळ' म्हटले जाते.
रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी पेरू संत्र्यापेक्षाही अधिक प्रभावी आहे. यामुळे शरीर संसर्ग, सर्दी आणि खोकल्याशी लढण्यास सज्ज होते.
पेरूमध्ये मुबलक प्रमाणात 'डायटरी फायबर' असते. हे बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते आणि तुमची पचनसंस्था सुधारण्यास मदत करते.
पेरूचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही. शुगर कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी हे एक उत्तम फळ आहे.
पेरूमधील पोटॅशियम आणि विरघळणारे फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करतात आणि रक्तदाब (BP) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.
पेरूमधील अँटीऑक्सिडंट्स मुरुम कमी करतात आणि 'कोलेजन'चे उत्पादन वाढवतात, ज्यामुळे तुमची त्वचा अधिक तरुण आणि फ्रेश दिसते.
पेरू नेहमी धुवून सालासह हळूहळू चावून खावा. यातील बिया चघळल्याने पचन अधिक सुधारते. जेवणाच्या दरम्यान पेरू खाणे अधिक फायदेशीर ठरते.
पेरू अत्यंत लाभदायक असला तरी, तुम्हाला जर आरोग्याच्या काही विशेष समस्या असतील, तर त्याचा आहारात समावेश करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
