बद्धकोष्ठता ते शुगरपर्यंत फायदेशीर; आयुर्वेदातील 'हे' अमृतफळ रामबाण!

हिवाळ्यातील सुपरफूड - पेरू

पेरू हे केवळ एक चविष्ट फळ नसून व्हिटॅमिन सी, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा खजिना आहे. म्हणूनच याला आयुर्वेदात 'अमृतफळ' म्हटले जाते.

संत्र्यापेक्षा ४ पट अधिक व्हिटॅमिन C

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी पेरू संत्र्यापेक्षाही अधिक प्रभावी आहे. यामुळे शरीर संसर्ग, सर्दी आणि खोकल्याशी लढण्यास सज्ज होते.

पचनासाठी रामबाण उपाय

पेरूमध्ये मुबलक प्रमाणात 'डायटरी फायबर' असते. हे बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते आणि तुमची पचनसंस्था सुधारण्यास मदत करते.

मधुमेहींसाठी वरदान

पेरूचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही. शुगर कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी हे एक उत्तम फळ आहे.

हृदयाचे आरोग्य जपते

पेरूमधील पोटॅशियम आणि विरघळणारे फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करतात आणि रक्तदाब (BP) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात.

चमकदार त्वचेचे रहस्य

पेरूमधील अँटीऑक्सिडंट्स मुरुम कमी करतात आणि 'कोलेजन'चे उत्पादन वाढवतात, ज्यामुळे तुमची त्वचा अधिक तरुण आणि फ्रेश दिसते.

पेरू खाण्याची योग्य पद्धत

पेरू नेहमी धुवून सालासह हळूहळू चावून खावा. यातील बिया चघळल्याने पचन अधिक सुधारते. जेवणाच्या दरम्यान पेरू खाणे अधिक फायदेशीर ठरते.

डॉक्टरांचा सल्ला

पेरू अत्यंत लाभदायक असला तरी, तुम्हाला जर आरोग्याच्या काही विशेष समस्या असतील, तर त्याचा आहारात समावेश करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

