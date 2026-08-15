पेरू की सफरचंद? आरोग्यासाठी कोणतं फळ ठरेल बेस्ट?

Aarti Badade

पेरू की सफरचंद?

दोन्ही फळं आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत; मात्र पोषक मूल्यांचा विचार केला तर पेरू अनेक बाबतीत आघाडीवर आहे. पेरूमध्ये व्हिटॅमिन C, फायबर आणि प्रथिनांचे प्रमाण चांगले असते.

Guava vs Apple

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Sakal

पेरूमध्ये व्हिटॅमिन C भरपूर

पेरू हा व्हिटॅमिन C चा उत्तम स्रोत मानला जातो.हे जीवनसत्त्व रोगप्रतिकारक शक्तीला आधार देण्यास आणि शरीराला अँटीऑक्सिडंट संरक्षण देण्यास मदत करते.

Guava vs Apple

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Sakal

फायबरचा चांगला स्रोत

पेरूमध्ये भरपूर तंतू म्हणजेच फायबर असते.फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Guava vs Apple

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Sakal

प्रथिनांच्या बाबतीतही पेरू पुढे

सफरचंदाच्या तुलनेत पेरूमध्ये प्रथिनांचे प्रमाण अधिक असते.त्यामुळे संतुलित आहारात पेरूचा समावेश करणे फायदेशीर ठरू शकते.

Guava vs Apple

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Sakal

बजेटमध्ये बसणारं फळ

पोषणासोबतच पेरू खिशालाही परवडतो! सफरचंदाच्या तुलनेत अनेक ठिकाणी पेरू स्वस्त आणि सहज उपलब्ध असतो.

Guava vs Apple

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Sakal

सफरचंदाचीही खासियत!

सफरचंदालाही आहारात महत्त्वाचं स्थान आहे.त्यात फायबर आणि विविध अँटीऑक्सिडंट्स असतात. तसेच, तुलनेने कमी कॅलरी असलेल्या फळांपैकी ते एक आहे.

Guava vs Apple

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Sakal

मग कोणतं फळ खावं?

व्हिटॅमिन C आणि फायबरसाठी पेरू उत्तम पर्याय ठरू शकतो, तर सफरचंदही संतुलित आहाराचा भाग बनू शकते. फळांमध्ये विविधता ठेवणे हा सर्वात चांगला पर्याय आहे.

Guava vs Apple

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Sakal

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Sakal

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