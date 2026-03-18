गुढीला कोणत्या रंगाची साडी वापरू नये?

Apurva Kulkarni

साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक

गुढीपाडवा हा मराठी नववर्षाच्या पहिल्या आणि साडेतीन मुहुर्तांपैकी एक सण मानला जातो.

Avoid These Saree Colors While Raising Gudi

esakal

सकारात्मकतेचे प्रतीक

गुढीपाडव्यादिवशी गुढी ही विजय, समृद्धी आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानलं जाते. त्यामुळे तिला ब्रह्मध्वजय असही म्हणतात.

साड्या

गुढीला शक्यतो केशरी, पिवळा, लाला, हिरवा, गुलाबी रंगाच्या साड्या वापराव्या.

फाटलेली साडी

गुढीला शक्यतो जुनी किंवा फाटलेली साडी वापरु नये. साडी शक्यतो नवीन असावी.

मळकट रंगाची साडी

तसंच फिकट किंवा मळकट रंगाची सुद्धा अशुभ मानली जाते.

काळा आणि पांढरा

तसंच परंपरेनुसार गुढीला काळा आणि पांढरा रंगाची साडी वापरणं टाळावं. ते दु:ख आणि नकारात्मकतेचं प्रतीक मानलं जातं.

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

'या' राशीच्या लोकांचे महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील

Horoscope 18 March 2026:

|

Sakal

हे ही पहा...