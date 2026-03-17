गुढी पाडव्याला काय खरेदी करावं अन् काय करु नये?

Anushka Tapshalkar

गुढी पाडवा 2026

गुढी पाडवा म्हणजे हिंदू नववर्षाची सुरुवात! त्याचसोबत नवीन संकल्प, नवचैतन्य आणि समृद्धीचा उत्सव.

Gudi Padwa 2026

काय खरेदी करावी?

हा सण साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असून या दिवशी केलेली खरेदी आणि नवी सुरुवात अत्यंत शुभ मानली जाते.

What to Buy

नवीन कपडे

नवीन कपडे आणि भांडी खरेदी केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा येते

Buy New Clothes

सोने-चांदी खरेदी करा

दागिने किंवा चांदीच्या वस्तू समृद्धी आणि आर्थिक स्थैर्याचे प्रतीक

Buy Gold and Silver

मोठी गुंतवणूक शुभ

नवीन घर किंवा गाडी खरेदीसाठी हा दिवस उत्तम मानला जातो

Make Big Investment

धान्य खरेदी करा

तांदूळ, गहू, डाळी खरेदी केल्याने घरात भरभराट आणि अन्नसंपन्नता टिकते

Buy Millets 

गोड पदार्थ घ्या

गोड खरेदी करून वाटल्याने आनंद आणि सकारात्मकता वाढते

Buy Sweets

काय टाळावे?

जुन्या/सेकंड-हँड वस्तू खरेदी करणे अशुभ मानले जाते

What to avoid

उधारी आणि लोखंड टाळा

उधारीवर खरेदी आणि लोखंडी वस्तू घेणे टाळावे—नकारात्मकता वाढू शकत

Iron or Borrow

