हिंदू नववर्षाची जोरदार सुरुवात; ‘या’ राशींना मिळणार राजयोग अन् धनलाभ!

Aarti Badade

शुभ मुहूर्तावर नववर्षाची सुरुवात

यंदाच्या मराठी नवीन वर्षाची (गुढीपाडवा) सुरुवात गुरु आणि मंगळ यांच्या अत्यंत दुर्मिळ आणि प्रभावशाली ग्रह संयोगात होत आहे.

'धार्मिक योद्धा' आणि 'नवपंचम' योग

या दिवशी गुरु-मंगळ युतीमुळे ज्योतिषशास्त्रात अत्यंत शुभ मानले जाणारे 'धार्मिक योद्धा' आणि 'नवपंचम' सारखे योग तयार होत आहेत.

"रुद्र" संवत्सराचा प्रभाव

या नवीन वर्षाचे नाव "रुद्र" असून, हे तीव्र ऊर्जेचे प्रतीक मानले जाते, ज्यामुळे सामाजिक परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल घडू शकतात.

मेष राशी : धाडसी निर्णय आणि विजय

मंगळ आणि गुरुच्या साथीमुळे मेष राशीच्या जातकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि रखडलेली मालमत्तेची कामे मार्गी लागतील.

कर्क राशी : आर्थिक सुबत्ता आणि सुख

गुरु-मंगळाच्या शुभ दृष्टीमुळे कर्क राशीच्या जातकांना नवीन घर किंवा वाहन खरेदीचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी मिळेल.

सिंह राशी : करिअरमध्ये सुवर्ण संधी

सिंह राशीच्या जातकांसाठी हे वर्ष 'राजयोग' सदृश ठरेल, ज्यामुळे नोकरीत पदोन्नती आणि व्यापारात मोठी भरभराट होईल.

मकर राशी : भाग्याचा उदय आणि प्रगती

मकर राशीच्या जातकांनी केलेल्या दीर्घकालीन मेहनतीचे फळ आता मिळायला सुरुवात होईल आणि अचानक धनलाभाचे योग येतील.

समाजात वाढेल मान-प्रतिष्ठा

या विशेष ग्रह युतीमुळे प्रगत राशींच्या जातकांची कार्यशैली सुधारेल आणि समाजात त्यांचा सन्मान व प्रतिष्ठा मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.

